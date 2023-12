Le PrÃ©sident Barack Obama, invitÃ© dâ€™honneur de la cÃ©rÃ©monie d’ouverture de POwR Earth Summit 2024

POwR Earth Foundation est fière d’annoncer la présence du Président Barack Obama comme invité d’honneur de la cérémonie d’ouverture de la toute première édition de POwR Earth Summit. Vous avez dit guest star !

La soirée du POwR Earth Summit se déroulera au CNIT La Défense, à Paris, le 13 mars prochain. Intitulée « an evening with President Obama », cet événement vespéral marquera le lancement de POwR Earth Summit 2024 à Paris, mais aussi le début des actions de POwR Earth Foundation pour les années à venir, encourageant des mesures et des projets audacieux dédiés à l’accélération de la transition énergétique. Avec la participation du Président Obama, POwR Earth Summit 2024 cherche à mobiliser les acteurs de l’énergie en France et en Europe, avec les plus hautes ambitions.

Le Président Obama est une figure importante de la lutte contre le changement climatique. En tant que 44ème Président des États-Unis, il a placé les questions environnementales en tête de liste de ses priorités pour son pays et pour la communauté internationale. Il a notamment engagé les USA dans l’Accord de Paris en 2015, convaincant et s’associant avec la Chine dans cet effort international. Au niveau national, le Président Obama a élaboré le Clean Power Plan, un programme ambitieux de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports. Il a développé des programmes pour augmenter la production d’énergies renouvelables, et renforcé la réglementation pour protéger les espaces naturels et la biodiversité.

Le Président Obama incarne ce leadership inspirant, plus que jamais nécessaire dans le plus grand défi des années à venir : la lutte contre le changement climatique, la protection de la planète. Pour notre équipe, pour nos invités, les participants et les partenaires de POwR Earth Summit 2024, il représente évidemment la personnalité internationale la plus légitime pour ouvrir cette première édition.