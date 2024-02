Le premier fonds de TiLT Capital, spÃ©cialiste de la transition Ã©nergÃ©tique, dÃ©passe son hard-cap en atteignant 320 Mâ‚¬

6 mois après avoir atteint son premier objectif de collecte de 250 M€, TiLT Capital Fund 1 (groupe Siparex) dépasse son hard-cap en atteignant 320 M€. Un succès !

Les investisseurs du fonds TiLT Capital sont pour 45% des investisseurs institutionnels publics engagés dans le financement de la transition énergétique tels que la Banque Européenne d’Investissement, le Fonds Européen d’Investissement et Bpifrance, pour 30% des investisseurs institutionnels de premier plan (banques, assureurs, fonds de fonds) ; le fonds compte aussi 15% d’investisseurs privés (Family Offices) et un engagement de Siparex Associés (sponsor des fonds du Groupe Siparex) qui représente 10% des souscriptions. Près d’un tiers des souscriptions proviennent d’investisseurs internationaux.

La cible : des PME françaises et européennes de croissance contribuant à la transition énergétique

L’équipe TiLT, désormais constituée de 8 investisseurs et qui vise d’être 11 d’ici fin 2024, a déjà réalisé 6 investissements depuis le lancement du fonds en avril 2022, dont récemment dans la société EoDev, qui conçoit et fabrique des générateurs électriques propres et silencieux fonctionnant avec une pile à combustible hydrogène, et dans la société Volta, producteur indépendant d’électricité 100% renouvelable, notamment d’origine solaire et éolienne. De nombreux projets sont également à l’étude. Labélisé « Tibi » et « France Investissement Assureurs », ce fonds catégorisé « article 9 » au titre de la SFDR, cible des PME françaises et européennes de croissance contribuant à la transition énergétique. Il peut investir des tickets unitaires allant jusqu’à 50 M€, et au-delà dans le cadre de co-investissements.

Faire émerger les actifs qui constitueront le cœur de la transition énergétique

Ce premier fonds de TiLT Capital vient apporter à ces sociétés des solutions de financement en fonds propres dans la phase critique de leur industrialisation et de leur développement commercial, y compris à l’international. Ce segment du capital croissance est une première étape décisive devant permettre de faire émerger les actifs qui constitueront le cœur de la transition énergétique. Nicolas Piau, Co-fondateur et Président de TiLT, affirme : « Nous remercions vivement l’ensemble des souscripteurs du fonds qui se sont engagés aux côtés de TiLT dans le financement des PME de la transition énergétique, un des enjeux essentiels pour évoluer vers un monde plus durable et équitable. Depuis bientôt 2 ans, nous sommes fiers de mettre en œuvre notre stratégie de financement de solutions de décarbonation et nous travaillons activement à l’accélération de la croissance des sociétés dans lesquelles le fonds a investi. C’est avec une détermination accrue que nous continuerons à renforcer nos moyens d’action et à développer TiLT en tant que plateforme de référence pour le financement de la transition énergétique ».