Le premier Ã©vÃ©nement dÃ©diÃ© Ã  la RSE dans EnR se dÃ©roulera Ã  Marseille le mardi 14 mars prochain

De plus en plus d’acteurs du monde des énergies renouvelables prennent conscience que développer et produire des énergies renouvelables n’est plus suffisant, et qu’il faut aller au-delà d’une logique purement économique. C’est pour cette raison que La Plateforme Verte , Greensolver et Gaïana ont décidé de lancer la première édition d’un événement rassemblant l’ensemble des acteurs des énergies renouvelables autour du sujet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’impact à prendre en considération dans l’entreprise n’est plus uniquement financier mais également environnemental et sociétal. Si nous souhaitons répondre à l’urgence du dérèglement climatique et ses conséquences sur les populations, il est nécessaire d’élargir notre vision de l’entreprise et de reconstruire des modèles plus vertueux.

Au programme :

14h00 : Discours d’ouverture de M Zaouati Philippe, CEO de Mirova

14h15 : Première table ronde « Société à mission & énergies renouvelables » avec la présence de Valorem et Voltalia.

15h00 : Deuxième table ronde « CPPA & RSE » avec la présence de Boralex.

15h45 : Pause café et networking

16h00 : Troisième table ronde « Les critères ESG dans la finance » avec la présence de Mirova et Andera Partners.

17h00 : Ouverture du cocktail dinatoire et networking

19h30 : Fin de l’événement

my.weezevent.com/le-premier-evenement-dedie-a-la-rse-dans-les-enr