Le pÃ´le DERBI recrute pour le championnat du monde cycliste des ENR qui aura lieu dans l'Aude le 16 juin prochain

Après une première édition en 2016 en basse vallée du Rhône, l’édition 2018 du Championnat du Monde Cycliste des Energies Renouvelables se déroulera en Occitanie, la future Région à énergie positive ! Cette édition aura lieu le samedi 16 juin 2018 à Rieux Minervois, dans l’Aude. 45 équipes et 300 participants se disputeront les podiums des 11 catégories de courses, dont les équipes Chinoises, Allemandes, Danoises, Suédoises, Belges etc et françaises, toutes constituées de compétiteurs cyclistes collaborateurs d’entreprises du secteur des énergies renouvelables.

Le pôle de compétitivité DERBI, co-organisateur et hôte de l’évènement, se doit d’engager une équipe cycliste permettant de rendre visible son maillot aux avant-postes des différentes catégories de courses (11 épreuves de 50 à 60km en fonction de l’âge et du sexe). Cette journée est avant tout conviviale et l’essentiel est de participer ! Sous la conduite du capitaine de l’équipe DERBI, à savoir Jérôme ALBAR, brillant compétiteur de l’édition 2016 aux couleurs DERBI, le pôle souhaite « recruter » 4 à 6 coureurs qui porteront les couleurs DERBI lors des différentes épreuves.

Dans ce cadre, le directeur Gilles Charier sollicite l’ensemble des adhérents du pôle DERBI qui souhaiteraient participer et qui ne disposeraient pas d’équipe en propre du fait d’un nombre insuffisant de cyclistes candidats dans leur entreprise ou structure pour constituer une équipe interne. Le pôle DERBI fournira le maillot aux couleurs du pôle, et prendra en charge les frais d’inscription à la compétition de 50 € ainsi que les frais de repas du déjeuner du jour de course de l’équipier (hors accompagnateurs éventuels), les frais de déplacement et éventuellement d’hébergement restant à la charge des participants.

Concernant la logistique, la soirée de remise des maillots suivie d’un cocktail, aura lieu au Domaine de Montplaisir à Narbonne le vendredi 15 juin en fin d’après-midi, et l’ensemble des courses aura lieu à Rieux Minervois le samedi 16 juin, avec une remise des trophées sur place par Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, partenaire de l’édition 2018 de l’évènement. Candidature attenude d’ici le vendredi 9 mars afin de constituer l’équipe DERBI.

Plus d’infos…