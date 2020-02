Le pôle de compétitivité Tenerrdis récompense Volterres du label Energized by Tenerrdis

Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, vient d’accorder le label Energized by Tenerrdis à Volterres, première solution de traçabilité en temps réel des EnR grâce à la blockchain. Ce label référence et valorise les solutions au service de la transition énergétique. Pour des électrons verts à la trace en temps réel …

Les enjeux de transition énergétique sont au cœur de la consultation nationale sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie lancée fin janvier par le Ministère de la transition énergétique et solidaire. Ces enjeux fédèrent tout un écosystème d’acteurs innovants essentiels à l’émergence de solutions face à l’urgence environnementale. Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique, a justement lancé en 2015 le label Energized by Tenerrdis (EBT) afin de valoriser et référencer ces acteurs innovants et a récompensé à ce jour 29 solutions. À la suite de son appel à Manifestation d’Intérêt lancé au deuxième semestre 2019, le pôle annonce la labélisation de Volterres, une entité du groupe Sun’R.

La technologie blockchain

Lancé en 2019 en association avec des producteurs indépendants d’énergie renouvelable et des consommateurs désireux de choisir leurs sources d’approvisionnement, Volterres propose la première offre d’électricité verte produite localement et traçable « en temps réel », sans surcoût et en bénéficiant des mêmes garanties et services que le standard du marché. L’innovation s’appuie sur le service de traçabilité de l’origine de l’électricité R.E.D.S®, un outil inédit développé par les équipes de Volterres basé sur la technologie du registre de données distribué communément appelée “blockchain”. L’outil permet de suivre le parcours de l’électricité du producteur vers le consommateur demi-heure par demi-heure, en indiquant la part d’énergie renouvelable réellement consommée ainsi que son origine géographique.

Un gage de transparence

La solution favorise ainsi le circuit-court de l’électricité sur de nouvelles installations de production permettant ainsi au consommateur de contribuer concrètement au développement des énergies renouvelables sur son territoire, selon le principe de l’ « additionnalité ». Par ailleurs, en mesurant en temps réel la production et la consommation d’électricité, Volterres offre un gage de transparence vis-à-vis des consommateurs et d’efficacité pour déployer de nouveaux outils de gestion de l’intermittence de la production des EnR. « Nous sommes fiers que Tenerrdis récompense Volterres. C’est une belle marque de reconnaissance du travail de nos équipes pour développer des innovations au service de la transition énergétique. » Antoine Nogier, fondateur du groupe Sun’R et Président de Volterres.