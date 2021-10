Le Plein Soleil nÂ°73 bientÃ´t dans vos boÃ®tes aux lettres

Le magazine papier Plein Soleil n°73 d’octobre 2021 s’ouvre sur une bonne nouvelle. La signature par Barbara Pompili du très attendu arrêté concernant le tarif d’achat éligible jusqu’à 500 kW représente un formidable levier de croissance pour l’ensemble de la filière solaire. D’autant que le tarif est maintenu pour quelques mois à hauteur de 98€/MWh. La rédaction de Plein Soleil revient sur ce fait majeur de l’actualité solaire et sur les autres mesures qui favorisent le développement du solaire comme la publication de nouveaux appels d’offre ou encore la loi Climat et Résilience. Dans ce contexte, l’interview de Daniel Bour, président d’Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, tombe à point nommé. « Il est de notre responsabilité d’être au rendez-vous de cette massification qualitative du solaire » assure le président du syndicat bien conscient du challenge à relever pour remplir les objectifs de la PPE. Et le SER de se mettre à l’unisson de cette dynamique en entrant en campagne avec un Livre Blanc destiné aux candidats à la Présidentielle. Le dossier de Plein Soleil est consacré aux centrales développées sur des friches industrielles ou militaires ou encore des carrières. Des sites réhabilités qui produisent de l’énergie verte et parfois…des pots de miel! Sans oublier les contributions du SER et d’Enerplan respectivement sur le recyclage des panneaux PV ou sur la mobilité électrique future dans des métropoles solaires. Plein Soleil n°73 revient aussi sur les technologies innovantes en agrivoltaïsme ou en matière d’hydrogène renouvelable. Côté solaire thermique, le reportage dédié à une installation de grande ampleur dans une malterie démontre combien la chaleur solaire industrielle peut s’avérer pertinente sur le plan des économies d’énergie et de la réduction des gaz à effet de serre. Bonne lecture !