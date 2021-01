Le parc photovoltaÃ¯que CNR-SEM RhÃ´ne VallÃ©e d’ErÃ´me Gervans ouvre un financement participatif dÃ¨s le 15 fÃ©vrier

Porté par CNR, premier producteur français d’énergie 100 % renouvelable et concessionnaire du fleuve Rhône depuis 1934, et SEM Energie Rhône Vallée, le projet d’Érôme-Gervans s’ouvre au financement participatif. Ce projet consiste en l’installation de 16 104 panneaux photovoltaïques sur une parcelle située à proximité du barrage hydroélectrique CNR de Gervans, aux lieux-dits « Le Garay » et « La Plaine ». La centrale occupera une surface totale de plus de 6,7 hectares.

Dès le 15 février 2021 sur Enerfip, les riverains et les collectivités du projet pourront faire fructifier leur épargne en investissant dans la centrale photovoltaïque d’Érôme-Gervans. Initialement prévues le 1er février à Gervans et le 2 février à Erôme, les permanences d’information ont dû toutefois être annulées en raison du contexte sanitaire actuel. Pour informer les personnes intéressées par le projet, Enerfip organise une permanence d’informations en ligne le mercredi 10 février à 18h00. A vos souris !