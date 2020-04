Le module Vertex de Trina Solar atteint une puissance crÃªte de 515,8 W dans le cadre d’un essai rÃ©alisÃ© par TÃœV Rheinland

Trina Solar a annoncé que son module Vertex est capable d’atteindre une puissance de 515,8 Wc, selon les résultats d’un test d’une évaluation indépendante menée par TÜV Rheinland. Le module Vertex établit une nouvelle référence dans l’industrie avec sa très grande puissance de sortie basée sur des Wafers de 210mm.

Le Vertex de Trina Solar est l’un des premiers modules de très grande puissance à être certifié par des organismes de contrôle internationaux. Il a passé avec succès le test IEC pour module photovoltaïque de TÜV Rheinland et obtenu les deux certificats pour la norme de performance des modules PV IEC 61215 et la norme de sécurité pour module PV IEC 61730.

Des tests probants

Chris Zou, vice-président des services de l’énergie solaire pour le TÜV Rheinland Greater China, a déclaré: «Depuis que Trina Solar a commencé à développer des modules de très grande puissance, TÜV Rheinland a participé aux discussions et a partagé sa propre expérience en matière de sécurité et de fiabilité des produits. Le module Vertex de Trina Solar a passé avec succès le test complet et rigoureux de TÜV Rheinland avec une puissance de sortie à la pointe de l’industrie atteignant 515,8 Wc. Cet accomplissement démontre pleinement les prouesses de Trina Solar en matière de R&D et de production industrielle accumulées au fil des années.» «Le Vertex a bâti une toute nouvelle plateforme technologique en intégrant et innovant sur une variété de technologies telles que les larges wafers de 210 mm, le multibusbar, le 1/3 cut wafer technology, la coupe non destructive des wafers et l’assemblage haute densité, nous offrant un aperçu de l’orientation future du développement tout en nous maintenant enthousiasmés par les possibilités», a déclaré Yin Rongfang, vice-directeur général et vice-président directeur chez Trina Solar.

Les 600 W en ligne de mire

«Avec le développement et l’amélioration de la chaîne industrielle, en particulier l’amélioration de la capacité d’approvisionnement en verre, ajouter une autre colonne de cellules au modèle actuel à cinq colonnes peut augmenter la puissance de sortie du module Vertex à plus de 600 W. En outre, avec un rendement de conversion des cellules PERC+ qui devrait dépasser 24 %, combinée à d’autres facteurs tels que l’optimisation de la conception du module, les améliorations de la tenue mécanique, la puissance de sortie des modules Vertex continuera d’augmenter. Ceci permet d’obtenir une direction et une voie à suivre pour le développement itératif de modules photovoltaïques, ce qui contribuera encore la baisse continue du BOS et du LCOE des systèmes PV», a ajouté Yin Rongfang.