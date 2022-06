Le marchÃ© du solaire thermique enregistre une annÃ©e de croissance aprÃ¨s sept ans de baisse

Le marché mondial du solaire thermique a connu une croissance de 3 % en 2021 après sept années de baisse. Une évolution notable a été signalée par certains des plus grands marchés de la chaleur solaire. La capacité solaire thermique a atteint 522 GWth, fournissant de la chaleur verte à 109 millions de clients résidentiels et commerciaux dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 18,7 milliards de dollars, le secteur emploie environ 380 000 personnes dans le monde. Analyse !

“Avec 21 GW de nouvelles capacités installées en 2021, la filière solaire thermique a une fois de plus prouvé qu’elle est un acteur significatif de la transition vers la neutralité climatique. Notre publication phare Solar Heat Worldwide montre le large éventail de clients pouvant bénéficier du zéro carbone chaleur produite sur place », déclare Tomas Olejniczak, président du programme IEA SHC.

Les politiques de soutien et la hausse des prix des combustibles fossiles stimulent la demande

Des tendances positives ont été observées sur plusieurs grands marchés de la chaleur solaire. L’Italie, par exemple, a connu une croissance phénoménale de 83% l’année dernière, tirée par une augmentation des activités de construction combinée à un nouveau régime de réduction d’impôt, le “Superbonus” pour les bâtiments économes en énergie. De même, la demande au Brésil (+29%) et aux États-Unis (+19%) a augmenté car les gens ont passé plus de temps à la maison pendant la pandémie et ont investi dans des solutions de chauffage solaire pour piscine. Les ventes aux clients commerciaux au Brésil ont également augmenté en raison de la croissance du secteur de la construction et de la hausse des prix de l’électricité causée par les pénuries successives.

Le marché du PV-Thermique en plein essor

L’un des points forts du rapport de cette année est le chapitre complet sur les systèmes PV-thermiques (PVT) – générant à la fois de la chaleur solaire et de l’électricité solaire. Trente-huit fabricants du monde entier ont fourni des données de vente détaillées donnant une vue spécifique à chaque pays sur le déploiement du PVT. La France est le premier marché des capteurs PVT à air utilisés pour le chauffage. Cependant, les collecteurs PVT non vitrés ont gagné en popularité en tant que source de chaleur pour les pompes à chaleur dans les bâtiments résidentiels et commerciaux des autres principaux pays, la Corée du Sud et la Chine. Aujourd’hui, 1,4 million de m² de surface de capteurs PVT sont en exploitation. En 2021, la capacité mondiale de PVT en exploitation a augmenté de 13 % après une croissance régulière de 9 % entre 2017 et 2020.

Centrales thermiques solaires industrielles multi-MW

Les entreprises industrielles du monde entier demandent de plus en plus un approvisionnement en chaleur sans CO2. Les plus grandes centrales de chauffage solaire industriel (SHIP) sont répertoriées dans le rapport avec une centrale de 300 MW dans un champ pétrolifère à Oman, suivie d’un système de 37 MW en Australie pour un producteur de tomates et d’un système de 28 MW pour une mine de cuivre au Chili. Le nombre d’installations de chaleur industrielle solaire (SHIP) est passé à au moins 975 installations documentées avec une surface totale de capteurs installés de 1,23 million de m². Le Mexique est en tête du nombre de systèmes SHIP installés en raison de la compétitivité des coûts avec les combustibles fossiles, en particulier le gaz de pétrole liquéfié. Les technologies solaires thermiques conviennent pour fournir de la chaleur à de nombreux processus, tels que le séchage, l’ébullition, la stérilisation ou le blanchiment avec des besoins en température allant jusqu’à 400 °C. Ceci est important, étant donné que l’industrie est l’un des secteurs économiques les plus difficiles à décarboner, compte tenu des longs cycles d’investissement pour les nouvelles infrastructures énergétiques.

Chaleur solaire dans le monde

Publié pour la première fois en 2005, Solar Heat Worldwide de cette année fournit des données de marché sur les capacités installées et la part des applications dans 70 pays. Le rapport de 85 pages comprend un focus particulier sur la Chine, le plus grand marché solaire thermique au monde. Solar Heat Worldwide jouit d’une solide réputation en tant que source de référence pour les données sur le chauffage et le refroidissement solaires parmi les organisations internationales, notamment REN21 et IRENA. Le rapport a de nouveau été le principal contributeur aux chapitres sur le chauffage et le refroidissement solaires du rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 2022 (GSR) de REN21, l’un des principaux rapports des conseillers politiques sur les énergies renouvelables. Solar Heat Worldwide a de nouveau été rédigé par Werner Weiss et Monika Spörk-Dür de l’institut de recherche autrichien AEE INTEC et soutenu par le ministère fédéral de l’action climatique de la République d’Autriche et des experts en chaleur solaire du monde entier.

