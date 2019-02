Le marchÃ© des systÃ¨mes dâ€™accumulateurs a le vent en poupe

Le marché mondial des accumulateurs d’énergie explose, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur commercial et industriel (C&I). Les systèmes d’optimisation de l’autoconsommation BTM (de l’anglais behind the meter qui signifie « derrière le compteur » par opposition aux installations « avant le compteur » à l’échelle des fournisseurs d’énergie) jouent un rôle moteur. Ce sont eux qui dopent la croissance du secteur. Un large choix de systèmes de ce type sera présenté à l’ees Europe, le salon professionnel le plus grand et le plus fréquenté pour les batteries et les systèmes d’accumulation d’énergie en Europe, qui se tiendra du 15 au 17 mai à la Messe München dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe.

En Europe, les indicateurs pointent vers la croissance : par rapport à 2016, le marché européen des accumulateurs d’énergie a progressé de 49 pour cent en 2017 pour atteindre près de 600 MWh. C’est le message essentiel du « European Market Monitor on Energy Storage » (EMMES), publié tous les six mois par Delta-EE en collaboration avec l’European Association for Storage of Energy (EASE). Pour 2018, Delta-EE prévoit une croissance de 45 pour cent pour les deux systèmes les plus importants de stockage d’énergie BTM : le privé et le C&I.

Les résultats sur le marché américain devraient aussi être bons. Le cabinet de consulting et de recherche britannique Wood Mackenzie prévoit que le marché américain des accumulateurs d’énergie dépassera les 500 millions de dollars en 2018. Les pronostics de croissance sont particulièrement intéressants. En effet, l’étude part du principe que le marché américain doublera en 2019 et que son volume quadruplera entre 2018 et 2020. Ces derniers temps, les systèmes d’accumulateurs privés ont progressé de 61 pour cent par trimestre. Le marché des accumulateurs domestiques a représenté le secteur leader aussi bien en matière de puissance installée que de capacité. L’Allemagne est le plus grand marché national des accumulateurs domestiques en Europe et dans le monde. L’Italie présente la croissance la plus dynamique. C’est aussi l’un des pays les plus présents en termes de visiteurs et d’exposants à l’ees Europe.

