Le logiciel de monitoring PV archeliosâ„¢ O&M a fait florÃ¨s grÃ¢ce Ã  lâ€™appel dâ€™offre CRE3

Le logiciel photovoltaïque archelios™ O&M développé par Trace Software et Cythelia Energy est aujourd’hui l’une des principales solutions de monitoring sur le marché français grâce aux innovations technologiques issues de l’appel d’offre CRE3.

Appel d’offre CRE3 : stimuler l’innovation

Pour stimuler l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables, la Commission de Régulation de l’Energie a lancé en Juin 2015 l’appel d’offre CRE3. Il s’agit d’un dispositif dont l’objectif est d’inciter les professionnels du PV à inclure des innovations technologiques pour optimiser des projets d’installations photovoltaïques de plus de 250 kW, dans leur conception ou leur exploitation. Des lauréats de l’appel d’offre CRE3 avec plus de 33 MWc de projets PV portés par Générale du Solaire, Tenergie et Voltalia ont été équipés de la solution archelios™ O&M avec une grande diversité de typologie d’installations : de 1 MWc à 12 MWc, au sol, avec trackers, en toiture, en ombrière ou sur des serres agricoles. Trace Software et sa division solaire Cythelia Energy ont proposé, aux développeurs et exploitants, le logiciel de monitoring PV archelios™ O&M, qui met la maquette numérique PVBIM (Photovoltaïque Building Information Modeling) au service de la supervision et de l’exploitation des installations solaires.

Le PV BIM au service de l’expertise photovoltaïque

Tous ces projets bénéficient aujourd’hui d’un monitoring avancé qui restitue, pour chaque équipement, la production attendue calculée ultra précise à partir des données d’irradiation et de température injectées dans le modèle numérique. Grâce à cette référence de production, tous les incidents de fonctionnement sont localisés visuellement sur une représentation de la centrale et, valorisés en perte énergétique et en perte financière. Ces données permettent aux exploitants une meilleure gestion des priorités d’interventions de maintenance nécessaires pour rétablir la production de l’installation. Le logiciel archelios™ O&M supporte aujourd’hui tous les onduleurs et data loggers du marché et couvre aussi bien des projets en vente totale d’électricité ou en autoconsommation.

archelios™ suite : une offre pour gérer l’intégralité d’un projet photovoltaïque.

archelios™ O&M, fait partie de la solution logicielle archelios™ suite qui permet de concevoir l’intégralité d’une installation solaire depuis sa conception jusqu’à son exploitation et sa maintenance. La technologie PVBIM d’archelios™ O&M possède des caractéristiques uniques et se différencient des systèmes de monitoring conventionnels. Les bénéfices de la maquette numérique PVBIM appliqués aux projets solaires sont très larges.

• Le modèle 3D du site ou du bâtiment peut être extrait d’archelios™ MAP.

• La maquette numérique PVBIM complète est créée dans l’outil archelios™ PRO afin d’effectuer un calcul de productible plus précis que la majorité des logiciels du marché.

• Dans le logiciel archelios™ Calc, la maquette permet d’établir les notes de calcul électrique en conformité selon les normes vigueur.

• Le projet numérique est ensuite importé dans archelios™ O&M pour l’exploitation de l’installation solaire.

En combinant technologie de modélisation et expertise photovoltaïque, la maquette PVBIM permet d’accompagner le projet solaire tout au long de son cycle de vie. Les innovations initiées par l’appel d’offres CRE3 ont permis le développement d’une solution qui répond aux besoins du marché et qui est aujourd’hui l’une des principales solutions de monitoring en France. Avec archelios™ O&M, Trace Software et Cythelia Energy dotent les professionnels de l’énergie solaire d’un outil de gestion ultra précis pour une exploitation optimale de leurs installations. archelios™ suite compte aujourd’hui plus de 16 GWc de projets photovoltaïques dans plus de 150 pays.