Le livre Â« Transition Ã©nergÃ©tique : comment fait l'Allemagne Â» de Vincent Boulanger rÃ©Ã©ditÃ© et actualisÃ©

« L’Energiewende, c’est le retour au charbon ! ». « La transition énergétique allemande est un gouffre financier ! ». Combien de fois avons-nous entendu ces réactions presque épidermiques à l’évocation de la transition énergétique allemande, y compris de la part d’interlocuteurs pourtant sensibilisés aux problématiques énergétiques ? Le livre de Vincent Boulanger réédité dans une version actualisée, remet à plat l’ensemble de l’historique de ce « défi du siècle », et répond point par point aux idées reçues dont il est l’objet. Il démontre, sans ignorer ses manques et travers, que la transition énergétique n’est ni un gouffre financier, ni une catastrophe écologique, mais qu’elle peut au contraire être une chance, une opportunité à la fois économique et démocratique.

La politique de transition énergétique allemande, initiée par le gouvernement de coalition des sociaux démocrates et des verts en 1998, a ainsi créé plus de 200 000 emplois entre 2004 et 2013. Et ce sont les citoyens qui sont au cœur de cette transition : plus de 900 coopératives, et de nombreux agriculteurs, constituent les premiers installateurs de parcs éoliens ou photovoltaïques, devant les grands énergéticiens.

Décrypter ces enjeux, déconstruire les mythes qui entourent ce grand projet est une nécessité : le débat français gagnerait à regarder autrement le cas allemand et les deux partenaires incontournables de l’Union européenne ont beaucoup à gagner à échanger et à coopérer sur les questions énergétiques. Ensemble, ils pourraient être les moteurs d’un projet d’avenir pour l’Union européenne. La transition énergétique peut être une contribution importante pour montrer que l’Europe a la capacité de résoudre la crise économique et peut construire un modèle durable et à l’avant garde des marchés du futur. Elle est aussi un moyen d’assurer à terme l’indépendance énergétique de l’Europe.

