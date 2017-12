Le LAB' d'Apex Energies laurÃ©at de l'appel Ã  projets Â« Autoconsommation en Occitanie Â»

Apex Energies, fournisseur d’énergie verte, est lauréate de l’appel à projets « Autoconsommation en Occitanie 2017 » de la Région Occitanie. Le projet est de réaliser une centrale solaire en autoconsommation d’une puissance de 50kWc sur la toiture du siège de la société à Montpellier. ce titre, Apex Energie a été convié la semaine dernière à participer au salon Energaïa et invité à monter sur la scène en clôture des Assises Régionales de l’Energie au moment de l’annonce des lauréats qui a eu lieu le mercredi 13 décembre à 17h.

Les équipes d’Apex Energies assureront l’ensemble de la réalisation du projet depuis sa conception jusqu’à la mise en service, puis l’exploitation et la maintenance de l’installation. Ce démonstrateur sera accompagné d’une offre à destination des sociétés occupant le bâtiment pour acheter l’électricité ainsi produite. Ce projet, innovant sur de nombreux niveaux, intégrera notamment un système de « blockchain », qui permettra de répartir automatiquement l’énergie produite par la centrale, suivant une part déterminée à l’avance pour chacun des consommateurs. La fourniture sera ainsi digitalisée et rendue dynamique.

« Grâce à de nouveaux modèles économiques de l’exploitation de l’énergie, nous cherchons à développer notre activité, à créer des emplois pérennes et à contribuer efficacement à la croissance des énergies vertes en France. Notre engagement pour les prochaines années est d’avancer aux côtés des acteurs de la transition énergétique pour un avenir plus responsable » a confié Pascal Marguet Président d’Apex Energies. « Le marché de l’autoconsommation est une réalité d’aujourd’hui : il touche les problématiques de la production et de la consommation d’énergie sur tout le territoire français et il favorise également une indépendance énergétique en passant par un mix énergétique plus raisonné et plus respectueux de notre planète. » a poursuivi David Emsellem Directeur Business Development Apex Energies. Ce projet fera prochainement l’objet de l’inauguration des nouveaux locaux du siège social d’Apex Energies.

Détails du projet

Type d’installation : Sur toiture en autoconsommation

Surface : 250m²

Réduction de CO2 : 160 tonnes de CO2/an

Couverture des besoins en électricité : 16%

Les bénéfices clients : Économie, verdissement du mix énergétique.