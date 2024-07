Le groupe Technique Solaire accÃ©lÃ¨re Ã  lâ€™international en consolidant sa prÃ©sence aux Pays-Bas et en Espagne

Avec l’acquisition de deux projets « prêts à construire » aux Pays-Bas totalisant 26 MWc, doublant à terme la capacité photovoltaïque du Groupe dans la région et l’acquisition de huit projets « prêts à construire » en Espagne pour une capacité totale de 32 MWc, avec une mise en service prévue début 2025, le groupe Technique solaire a jeté son dévolu sur l’international. Détails !

Le groupe Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables au service de la transition agricole, consolide sa présence à l’international en acquérant une série de nouveaux projets « prêts à construire » aux Pays-Bas et en Espagne. Le Groupe intègre 58 MWc dans son pipeline de projets en développement. L’ensemble des nouveaux projets acquis fourniront une énergie équivalente à la consommation moyenne locale de 60 800 habitants et contribueront à éviter plus de 13 500 tonnes équivalent CO 2 par an.

Thomas de Moussac, co-fondateur et Directeur Général en charge du développement, et Vincent Griffon, Directeur du développement international : « Les récentes acquisitions marquent une belle avancée dans notre ambition de devenir un énergéticien de rang mondial. Elles consolident notre présence aux Pays-Bas et en Espagne, et représentent un jalon supplémentaire vers notre objectif d’atteindre 4 GWc à horizon 2030. Dans ce contexte de croissance soutenue, nous sommes ravis de renforcer nos rangs avec l’arrivée d‘Ignacio Rebollo pour mener nos opérations en Espagne. Son expertise sera précieuse pour franchir un cap supplémentaire dans la région. Portée par ces réalisations, Technique Solaire confirme son rôle moteur dans la transition énergétique et agricole, contribuant ainsi activement à un avenir plus durable ».

Pays-Bas : acquisition de deux nouveaux projets et mise en service d’une première centrale solaire photovoltaïque flottante

Technique Solaire consolide sa présence sur le marché néerlandais en acquérant deux projets photovoltaïques « prêts à construire ». Situés dans la province de Gueldre à Beuninguen et à Druten, ces projets représentent une puissance totale de 26 MWc (respectivement 15 MWc et 11 MWc). La centrale de Beuninguen, dont la construction a débuté au premier trimestre 2024, constitue le projet le plus important de Technique Solaire en Europe en termes de capacité installée.

Une fois opérationnels, ces deux parcs contribueront à la production de 26 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique locale annuelle de près de 20 000 habitants. En parallèle, le Groupe a mis en service sa première centrale solaire photovoltaïque flottante, située dans le Limburg au sein du BillyBird Park Drakenrijk. D’une capacité de 7 MWc, cette centrale couvre 4,3 hectares d’eau et produit 6,4 GWh d’électricité par an, ce qui correspond à la consommation électrique d’environ 5 000 personnes dans la région. Présent aux Pays-Bas depuis 2018, le Groupe a désormais une capacité en exploitation ou en construction de 37 MWc dans ce pays. Technique Solaire a l’objectif de la porter à plus de 100 MWc d’ici à la fin de 2030, en mobilisant 84 millions d’euros d’investissements.

Espagne : acquisition de 8 centrales photovoltaïques et structuration de l’équipe avec l’arrivée d’Ignacio Rebollo en tant que Directeur Pays

Technique Solaire a finalisé l’acquisition de huit centrales photovoltaïques « prêts à construire » situées dans la région d’Aragon, au nord de l’Espagne, pour une capacité totale de 32 MWc. Les centrales, dont la mise en service est prévue début 2025, viennent compléter le portefeuille de projets photovoltaïques déjà en développement dans le pays, équivalent à 400 MWc. L’Espagne constitue un des marchés européens les plus attrayants pour le solaire photovoltaïque compte tenu de son excellente irradiation solaire, et de la maturité de son industrie. Dans le cadre des ambitions de croissance soutenue de Technique Solaire sur le marché espagnol, le Groupe est heureux d’annoncer la nomination de M. Ignacio Rebollo au poste de Directeur Pays. Il sera chargé de superviser le développement de ces nouveaux projets et d’accélérer l’expansion de Technique Solaire en Espagne, dans un contexte de forte intensité concurrentielle. Pour cela, il pourra s’appuyer sur son expertise de plus de 20 années et sur sa connaissance approfondie de la péninsule ibérique.

Ces centrales photovoltaïques produiront 63 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de plus de 40 800 habitants.

Le Groupe est présent en Espagne depuis 2022 et vise d’atteindre une capacité d’exploitation de plus de 600 MWc à horizon 2030, en s’appuyant sur 494 millions d’euros d’investissements.