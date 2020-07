Le groupe Sunâ€™R prÃ©pare lâ€™accÃ©lÃ©ration de son dÃ©veloppement sur ses trois marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie solaire

Sun’R, acteur engagé et simultané des transitions énergétiques agricole et écologique, fait évoluer son organisation pour accélérer son développement. Conforté dans son avance par les récents succès lors des derniers appels d’offres de la CRE, le groupe prévoit de multiplier par 5 son chiffre d’affaires en cinq ans. Pour atteindre cet objectif, il crée trois filiales (Sun’Agri, Sun’R Power et Volterres) offrant ainsi une intégration verticale des solutions proposées, de l’amont à l’aval de la filière renouvelable.

Sun’Agri, leader de l’agrivoltaïsme dynamique

Sun’Agri répond à un double besoin : améliorer durablement la production agricole et compenser le déficit de surfaces disponibles pour produire de l’énergie solaire sans conflit avec l’agriculture. Les panneaux solaires mobiles sont déployés au-dessus des plantations et pilotés par de l’intelligence artificielle afin d’optimiser les rendements des plantes. Vainqueur de 15 des 17 derniers appels à projet de la CRE, Sun’Agri prévoir de déployer ses solutions sur 2 000 ha d’ici 2025.

Sun’R : 500 MWc en 2025

Sun’R Power, produit de l’énergie solaire à partir d’installations sur des terrains déclassés, des toitures ou des parkings. Sun’R Power déploie des solutions de raccordement hybride, de stockage territorial, d’intelligence artificielle au service de la maintenance ou encore de pilotage intelligent de panneaux biface… Proche des territoires, Sun’R Power vise une puissance installée de 500 MWc en 2025.

Volterres : la blockchain pour tracer les électrons

Volterres commercialise et fournit de l’énergie renouvelable à l’échelle locale, à tous ceux qui se soucient de plus en plus de la nature de leur approvisionnement. Une solution utilisant la blockchain permet de tracer en temps réel la provenance de l’énergie verte et ainsi de garantir aux consommateurs (entreprises, collectivités et bientôt particuliers) la part d’énergie renouvelable dans leur consommation d’électricité. Volterres crée ainsi un lien durable et de confiance entre producteurs et consommateurs locaux, ce qui est indispensable à l’acceptabilité locale des centrales de production EnR. Volterres est au service de tous les développeurs de projets et producteurs indépendants qui souhaitent accélérer la transition énergétique. L’objectif est de fournir 10 TWh cumulés d’énergies vertes d’ici à 2025.

« Nos trois prochains défis majeurs sont de décarboner nos énergies, d’arriver à produire assez de nourriture pour toute la planète et, enfin, de nous adapter à un monde où l’environnement est fortement dégradé. Sun’R se met aujourd’hui en ordre de marche pour relever ces défis essentiels à travers une approche mixte mêlant infrastructures et technologie numériques, ce qui permet de changer la donne », déclare Antoine Nogier, PDG et fondateur du groupe Sun’R.