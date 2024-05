Le groupe REC reÃ§oit la mÃ©daille d’argent EcoVadis pour ses efforts en matiÃ¨re d’ESG

Cette reconnaissance d’EcoVadis place REC parmi les 15 % d’entreprises évaluées les plus performantes au monde dans le secteur de la fabrication de produits électroniques.

REC Group dont les sites de fabrication de cellules et de modules solaires se trouvent à Singapour, a reçu la prestigieuse médaille d’argent EcoVadis pour ses efforts avancés en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). REC est désormais classée parmi les 15 % d’entreprises évaluées les plus performantes dans le secteur mondial de la fabrication de produits électroniques.

Une technologie à haut rendement avec des pratiques commerciales durables

EcoVadis, fournisseur de confiance en matière d’évaluation de la durabilité des entreprises, évalue les entreprises en fonction de leurs performances sur 21 critères de durabilité répartis sur quatre thèmes principaux : l’environnement, le travail et les droits de l’homme, l’éthique et l’approvisionnement durable. REC Group s’est particulièrement distingué dans les domaines de l’environnement et du travail et des droits de l’homme, démontrant ainsi son engagement en faveur de pratiques durables et d’une conduite responsable des affaires. Les évaluations fournissent une analyse factuelle des performances et une feuille de route pour une amélioration continue. Jan Bicker, PDG de REC Group, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance en déclarant : “Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette médaille et je voudrais remercier l’ensemble de notre comité de pilotage ESG et tous les collègues passionnés de REC pour tous leurs efforts. Nous pensons qu’à mesure que l’industrie solaire gagne en importance, notre responsabilité en matière de développement durable s’accroît également. Depuis près de 30 ans, REC s’efforce donc de combiner une technologie à haut rendement avec des pratiques commerciales durables. Et nous continuerons à le faire.”

« Ne pas se limiter à la puissance et au prix »

L’engagement de REC Group en faveur du développement durable est également illustré par ses excellentes performances dans six des sept indicateurs EcoVadis. EcoVadis a notamment reconnu REC pour ses programmes avancés d’économie d’énergie, d’eau et de déchets, ainsi que pour son engagement à maintenir un niveau élevé de bien-être des employés. Cette réussite souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence ESG et sa volonté de créer un avenir plus durable pour tous. Malgré l’accent mis sur l’innovation et les densités de puissance élevées, REC Group insiste sur l’importance de prendre en compte d’autres facteurs que la puissance et le prix lors du choix des panneaux solaires. “Même si les rendements élevés resteront le critère numéro un pour le choix des panneaux solaires, nous conseillons vivement aux propriétaires et aux entreprises de ne pas se limiter à la puissance et au prix”, poursuit Jan Bicker. “La durabilité et les pratiques responsables doivent également être prises en compte si les consommateurs veulent vraiment apporter une contribution positive à tous, à la planète et aux gens. En choisissant REC Group, les clients peuvent être sûrs qu’ils investissent dans les produits d’une entreprise qui donne la priorité à la fois à la performance et à la durabilité ».

Le développement durable comme une force de transformation

Les gouvernements du monde entier ont commencé à mettre en œuvre des réglementations ESG plus strictes à partir de 2023. Ainsi, 35 nations et régions, représentant 56 % du PIB mondial, ont mis en place des rapports ESG obligatoires, comme le CSRD dans l’UE ou les informations sur le climat de la SEC aux États-Unis. Dans le même temps, les consommateurs étant de plus en plus sensibles aux questions sociales et environnementales, REC perçoit le développement durable comme une force de transformation qui remodèle le paysage commercial. Les entreprises qui intègrent le développement durable dans leurs stratégies de base bénéficient souvent de l’innovation, de l’efficacité opérationnelle et de la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Si l’investissement dans l’énergie solaire est en général une approche simple pour réduire ses propres émissions, il est essentiel de prêter attention aux détails pour obtenir un impact positif plus important et plus rapide.