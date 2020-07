Le Groupe Legendre et lâ€™INSA Rennes (35) poursuivent leur partenariat en inaugurant leur chaire Reexperience

Le 21 juin dernier, Vincent Legendre, Président du Directoire du Groupe Legendre et M’Hamed Drissi, Directeur de l’lnstitut National des Sciences Appliquées de Rennes (35) ont inauguré la Chaire Reexperience. Conçue comme une plateforme d’échanges entre entreprises, étudiants, et chercheurs dans un mode collaboratif, la Chaire REEXPERIENCE a pour objet d’accompagner les acteurs de la filière construction dans les changements de paradigme qu’ils rencontrent aujourd’hui.



Le Groupe Legendre, au travers de sa filiale Ingénova, véritable incubateur de l’entreprise dédié à l’innovation et spécialisé en Recherche & Développement, et l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Rennes ont débuté leur collaboration en 2011 par une convention de recherche ciblée sur un rupteur thermique devenu, depuis, un produit industriel.

Le Groupe Legendre et l’INSA Rennes : une collaboration de longue date

Les deux entités ont poursuivi leur partenariat en créant le Labcom Consolidation B-Hybrid, un laboratoire de recherche commun qui a notamment abouti à la création des poutres hybrides béton/acier. Ce procédé innovant consiste à associer un exosquelette en acier et du béton armé, coulé directement sur site, permettant de multiplier par deux les performances de l’ensemble et d’ainsi augmenter de 12 à 15 mètres, les portées des poutres. Il permet également de gagner en rapidité d’exécution grâce à une mise en œuvre facilitée, la taille et le poids de ces poutres étant bien moindres qu’une poutre classique. Le siège du Groupe Avril, à Bruz près de Rennes (35), a été la première opération à bénéficier de ce nouveau système constructif développé conjointement par lngénova et l’INSA Rennes sur ce chantier du Groupe Legendre.

Le Groupe Legendre et l’INSA Rennes créent la Chaire REEXPERIENCE

Depuis quelques années, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics subit différentes mutations, qui sont en train d’affecter profondément ses missions et son mode de fonctionnement : L’équation économique que les entreprises auront à résoudre à l’avenir, ne se limitera plus nécessairement à l’acte de construire. Elle devra également intégrer la phase d’exploitation et la phase de déconstruction. L’efficience énergétique réelle aura, dès lors, un impact immédiat sur l’équilibre financier de l’opération. Les critères de développement durable devront être pris en compte sur de plus en plus de marchés, notamment vis-à-vis des financeurs publics. C’est donc dans ce contexte et pour s’adapter à ce nouveau schéma que le Groupe Legendre, et plus particulièrement Ingénova et l’INSA ont créé une chaire industrielle nommée REEXPERIENCE.

Celle-ci a pour vocation de mettre au service des entreprises du secteur, des solutions pour une « construction plus raisonnée, efficiente et économe ».

L’ambition de cette Chaire est ainsi de permettre aux entreprises de s’appuyer sur les compétences en recherche de l’INSA Rennes et le dynamisme de ses étudiants, ainsi que sur l’expérience d’INGENOVA en matière d’innovation. Conçue comme une plateforme d’échanges entre entreprises, étudiants, et chercheurs, cette chaire industrielle devrait permettre de développer des projets à fort potentiel pour la filière Construction.