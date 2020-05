Le Groupe GÃ©nÃ©rale du Solaire ouvre son capital Ã  Bpifrance et Irdi Soridec Gestion pour accÃ©lÃ©rer sa croissance

Le Groupe GENERALE DU SOLAIRE ouvre son capital avec une première levée de fonds souscrite par Bpifrance, via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE), et Irdi Soridec Gestion. Détails !

Afin d’accélérer son développement, notamment à l’international, GENERALE DU SOLAIRE a souhaité être accompagné par Bpifrance (via son fonds dédié à l’énergie et l’environnement) et Irdi Soridec Gestion, qui ont pris une participation minoritaire au capital de HOLDING DU SOLAIRE (dont le périmètre comprend GENERALE DU SOLAIRE, GDS INTERNATIONAL et le portefeuille de nouvelles centrales du Groupe).

Pipeline de projets en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient

Le plan de développement de GENERALE DU SOLAIRE affiche en effet une ambition à la hauteur des nombreux succès engrangés jusqu’à présent : en France tout d’abord, avec un nombre significatif de projets lauréats aux derniers appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), mais également à l’international avec une filiale dédiée (GDS INTERNATIONAL) et un pipeline important de projets sécurisés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Daniel Bour, Président du Groupe Générale du Solaire ajoute : « Dans le cadre du plan stratégique du Groupe, nous avons lancé en 2019 des discussions avec Bpifrance, pour une prise de participation minoritaire. Bpifrance est un acteur financier, très sollicité actuellement dans la crise que nous traversons, mais il est aussi un acteur reconnu et respecté dans le secteur des Energies Renouvelables. Ils sont accompagnés par Irdi Soridec qui est un acteur financier important dans la région de Montpellier, où nous avons l’essentiel de nos équipes opérationnelles. L’arrivée au capital de ces deux acteurs est un choix stratégique qui va nous permettre d’accélérer notre développement, notamment à l’International. Nous sommes très heureux de les accueillir en tant que partenaires pour cette nouvelle étape de notre développement. »

Une opération au cœur de la stratégie de Bpifrance

Aurélien Hue, Directeur de participations chez Bpifrance, déclare : « Cette opération est au cœur de la stratégie du fonds FIEE et marque notre volonté d’accompagner dans son développement un acteur indépendant du marché photovoltaïque. Daniel Bour a une vision stratégique précise et ambitieuse pour accélérer la croissance de l’entreprise, aussi bien en France qu’à l’international. Nous nous réjouissons d’accompagner un acteur comme GENERALE DU SOLAIRE, reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses équipes. » Eric Candelier, Directeur de participations chez Irdi Soridec Gestion, ajoute : « Nous sommes fiers d’accompagner le développement de ce groupe et de ses équipes. Implanté en grande partie à proximité de Montpellier et disposant de nombreux projets dans la région Occitanie, cet accompagnement en fonds propres prend tout son sens dans le cadre de la transition énergétique de la France (et de la région Occitanie qui a pour objectif de devenir la première région Européenne à énergie positive en 2050). »