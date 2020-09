Le Groupe EDF investit dans la startup ECOSUN Innovations et renforce sa gamme dâ€™offres microgrid solaires

EDF Renouvelables, filiale du Groupe EDF spécialisée dans les énergies éolienne et solaire, devient partenaire d’ECOSUN Innovations et entre à son capital à hauteur de 29%. Cette start-up française implantée en Alsace développe des solutions innovantes de « microgrid » visant à fournir de l’électricité dans les zones isolées. Un rapprochement apte à doper l’activité internationale !

Novatrice en matière d’énergie solaire depuis sa création en 2015 la startup ECOSUN Innovations sait allier développement économique et innovation. Elle est devenue spécialiste dans la conception et le développement de produits dits «microgrid2 » sur lesquels la R&D d’EDF travaille aussi pour résoudre les enjeux énergétiques de demain. ECOSUN Innovations commercialise ainsi une gamme de centrales solaires en containers mobiles, équipées de batteries de stockage. Le container Mobil-Watt®, le produit phare d’ECOSUN Innovations, est capable de déployer en moins de 3 heures entre 9 et 52kWc de panneaux photovoltaïques et de batteries gel ou lithium-ion qui permettent de prolonger la fourniture d’électricité plusieurs heures après le coucher du soleil. Cette solution est mobile, dépliable et prête à brancher. Simple d’utilisation, elle ne nécessite ni travaux de génie-civil, ni main d’œuvre qualifiée pour être déployée.

Solaire versus diesel

La gamme de produits d’ECOSUN Innovations, également composée de solutions containerisées semi-mobiles (Mobil-Grid®) et stationnaires (Fix-Watt®) entre 9 et 144 kWc, est destinée à des clients énergéticiens, industriels, agricoles, commerciaux et tertiaires, hors réseau ou connectés à des réseaux de moindre qualité. Ces installations permettent de réduire la facture énergétique et les émissions de carbone en substituant une énergie solaire en autoconsommation à celle produite par des groupes électrogènes diesel. Elles sont particulièrement adaptées aux villages isolés, hôtels, bases-vie, dispensaires, stations-services ou encore stations de pompage, d’arrosage ou de traitement d’eau.

L’innovation alsacienne au-delà des frontières

Réalisée au travers d’une augmentation de capital réservée à EDF Renouvelables, cette prise de participation va permettre à ECOSUN Innovations d’accélérer son développement. D’ores et déjà présent en Afrique, aux Caraïbes et en Amérique du Sud, ECOSUN Innovations a pour ambition de se développer au Moyen-Orient, en Asie du SudEst, puis en Australie. EDF exploite à ce jour 27 microgrids de taille comprise entre 10 kW et 10 MW principalement dans les zones insulaires. Le Groupe a développé une expertise significative dans le domaine depuis de nombreuses années, notamment au travers de son département Recherche et Développement qui a mis en service en 2018 le démonstrateur microgrid MASERA à Singapour, référence des solutions pour les territoires non interconnectés d’Asie du Sud-Est. Ce partenariat s’inscrit également dans la stratégie CAP 2030 du Groupe qui vise à doubler entre 2015 et 2030 ses capacités de production d’énergies renouvelables dans le monde, pour les porter à 50 GW nets. Il contribue enfin au Plan Stockage d’EDF dont l’ambition est de développer 10 GW de capacités de stockage supplémentaires d’ici 2035 dans le monde.

« Renforcer la compétitivité de nos produits »

Le partenariat entre les deux entreprises doit notamment contribuer à améliorer la compétitivité des produits ECOSUN Innovations. Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe d’EDF en charge du Pôle énergies renouvelables et Président Directeur Général d’EDF Renouvelables, a déclaré : « Nous sommes heureux de sceller ce partenariat stratégique entre EDF Renouvelables et ECOSUN Innovations, dont les installations permettent aux collectivités et entreprises des territoires isolés d’accéder à une électricité peu émettrice de CO2, en particulier dans les pays émergents ou les moins avancés. Cet investissement s’inscrit dans la volonté du Groupe EDF d’élargir sa gamme d’offres aux microgrids et d’apporter des solutions innovantes conciliant préservation de la planète et développement. ». Frédéric ROHMER, Président d’ECOSUN Innovations, a ajouté : « ECOSUN Innovations développe et commercialise une gamme de solutions solaires Plug and Play pour des applications off-grid, hybrides et mobiles inférieures à 1MWc. En quelques années, notre gamme est devenue la plus large et la plus innovante du marché. Nous sommes très fiers de cette coopération avec EDF Renouvelables qui va nous permettre d’accélérer plus fortement encore notre développement industriel et commercial, ainsi que de renforcer la compétitivité de nos produits et leur déploiement géographique. »

50 emplois créés d’ici 3 à 5 ans

L’investissement lié à cette opération permettra le déploiement des équipes et de la couverture commerciale, ainsi que le développement de la R&D et des outils industriels. La signature de ce partenariat a d’ores et déjà généré les premières embauches ainsi que le démarrage du projet de construction d’un site de production dédié de 2500 m² à Sainte-Croix-en-Plaine (68). Ce site ambitionne, d’ici 3 à 5 ans, de créer près de 50 emplois pour la région. Le permis de construire a été déposé en juillet de cette année. Le groupe ECOSUN était déjà depuis plus de 12 ans un acteur régional reconnu dans la production d’énergie et l’installation de centrales solaires. Cette collaboration avec EDF Renouvelables autour de la 3e activité, ECOSUN Innovations, permet à l’Alsace et la Région Grand Est de se positionner comme des territoires dynamiques et innovants dans le domaine des solutions solaires et ainsi, de rayonner à l’international.