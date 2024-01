Le groupe BEI a consacrÃ© un montant record de 49 milliards dâ€™â‚¬ Ã  la finance verte et plus de 21 milliards dâ€™â‚¬ pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique

Depuis 2021, le Groupe BEI a mobilisé 349 milliards d’EUR d’investissements verts et il est ainsi en bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 000 milliards d’EUR de financements verts appuyés d’ici la fin de la décennie. Il a octroyé 49 milliards d’EUR de financements directs pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale en 2023, contre 38 milliards d’EUR en 2022. En 2023, la Banque a notamment mis plus de 21 milliards d’EUR à disposition dans le cadre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique. La capacité de production d’électricité financée permettra d’alimenter 13,8 millions de ménages. « Or, nous savons que les défis auxquels nous sommes confrontés exigent de redoubler d’efforts, et c’est précisément ce que nous pouvons aider l’Europe à faire. Rien que cette semaine, le Groupe BEI va annoncer de nouveaux projets en Suède, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en France, en Pologne, en Lituanie et en Bulgarie pour soutenir de nouvelles technologies vertes – des stations de recharge aux infrastructures ferroviaires, à la fabrication d’acier vert et aux solutions solaires. » a déclaré la présidente Nadia Calviño.