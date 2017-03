Le Grand GenÃ¨ve accueillera la 19Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique en 2018

Alors que s’est déroulée à Bordeaux la 18ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique du 24 au 26 janvier dernier, les 3 co-organisateurs historiques de l’événement la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME ont confirmé officiellement la tenue de la prochaine édition, en 2018, dans l’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Depuis plusieurs mois, une intense collaboration franco-suisse, portée par les co-présidents de la Communauté transfrontalière de l’énergie, s’est engagée pour présenter les atouts du Grand Genève en vue d’accueillir une prochaine édition des Assises Européennes de la Transition Energétique.

Cette importante mobilisation a débouché sur l’attribution de l’organisation des prochaines Assises Européennes de la Transition Energétique, en 2018, à l’agglomération transfrontalière du Grand Genève. «Notre territoire commun a mis en place une politique volontariste dans les domaines de la planification spatiale, de la mobilité, de la qualité de l’air et du développement des énergies renouvelables. Il possède également de nombreuses expériences dans l’accueil d’événements internationaux», explique Luc Barthassat, conseiller d’État en charge du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. «C’est ainsi avec beaucoup de fierté et de bonheur que les représentants du Grand Genève ont accueilli la décision de recevoir cet événement majeur en 2018 déjà».

