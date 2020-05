Le fournisseur d’Ã©lectricitÃ© verte PlÃ¼m Ã‰nergie soutient le Mouvement ATD Quart Monde dans la lutte contre la prÃ©caritÃ©

Les clients de Plüm Énergie peuvent désormais contribuer à financer les actions du Mouvement ATD Quart Monde, grâce à la réduction de leur consommation d’énergie. Quand les renouvelables deviennent vecteurs de solidarité !

Après avoir proposé en avril un geste solidaire à ses clients (en baissant de 50% le tarif de son abonnement pendant la période de confinement), Plüm Énergie fournisseur d’électricité verte et locale, vient de nouer un partenariat innovant avec le Mouvement ATD Quart Monde. Plüm Énergie permet ainsi dès aujourd’hui à ses clients de financer ce mouvement en échange d’une réduction de leur consommation. Plüm Énergie, convaincue que l’entraide doit être un guide dans cette crise qui aggrave les inégalités sociales, met en place un système triplement gagnant : le client consommant moins verra sa facture réduite, il réduira son empreinte écologique et Plüm Énergie lui permettra de contribuer à lutter contre la grande pauvreté en soutenant ATD Quart Monde. Le montant total versé pourrait s’élever à plusieurs milliers d’euros, selon le choix des clients.

Un partenariat pour faire perdurer la solidarité

Effet direct des semaines de confinement, la consommation électrique des ménages à domicile a considérablement augmenté. Il s’agit là d’un budget supplémentaire parfois difficile à supporter, notamment pour les foyers déjà très affectés financièrement. Les conséquences financières de cette période confinée pourraient s’inscrire dans la durée, accentuant les situations de précarité – notamment énergétique – des plus démunis. Si Plüm Énergie s’est dans un premier temps engagé aux côtés de ses clients pour traverser cette crise en réduisant de moitié le tarif de son abonnement, c’est désormais dans la durée que le fournisseur souhaite inscrire cet élan de solidarité partagé avec ses clients. Pour ce faire, Plüm Énergie a noué un partenariat avec ATD Quart Monde (Agir Tous pour la Dignité) qui œuvre depuis plus de 60 ans pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste. « L’énergie est une part importante dans le budget des français, et pourtant, personne ne peut s’en passer. Dans cette crise sanitaire sans équivalent, qui a notamment poussé les foyers confinés à une dépense énergétique plus importante, la première chose à faire est de réduire sa consommation électrique. Mais face à l’urgence de la situation et aux conséquences qu’elle va laisser, ce n’est pas seulement de conseils dont ont besoin les français, mais bien d’une véritable dynamique de solidarité, sincère et partagée, qui s’inscrive dans la durée. » explique Vincent Maillard, co-fondateur et président de Plüm Énergie. « Nous sommes très fiers d’avoir initié cette offre de “triple gagnant”. Plüm Énergie est une « Entreprise Sociale et Solidaire », activement engagée. Plus que jamais, ces mots doivent rayonner et donner lieu à des actions concrètes, humaines. » ajoute-t-il.

La cagnotte Plüm Énergie : désormais trois utilisations possibles !

Plüm Énergie propose à ses clients une expérience améliorée du suivi de leur consommation, notamment via un système de cagnotte qui encourage financièrement leurs efforts et les incite ainsi à réduire leurs dépenses en énergie au quotidien, et pour longtemps. La promesse ? Que chacun puisse devenir acteur de la transition énergétique, tout en réduisant sa facture de manière significative (-10% en moyenne). Plüm Énergie s’engage ainsi à abonder en euros la cagnotte de ses abonnés pour toute économie d’énergie réalisée. Tout client ayant consommé moins qu’estimé voit alors sa cagnotte créditée d’un bonus en euros, correspondant au nombre de kilowattheures économisés multiplié par le prix du kWh hors toutes taxes. Disponible depuis l’espace client en ligne, ce bonus pouvait être utilisé jusque-là par les clients de Plüm Énergie pour diminuer leurs mensualités, ou bien pour participer au financement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable du producteur Akuo Energy.

Une cagnotte pour les plus démunis

Désormais, c’est une troisième possibilité qui s’ouvre aux clients du fournisseur dans l’utilisation de leur cagnotte : reverser tout ou partie de son montant au Mouvement ATD Quart Monde. Des dons visant à permettre à chacun d’agir à son échelle et selon ses possibilités pour lutter contre toutes les précarités : économique, sociale et énergétique. Une fois cumulés, ces dons pourraient ainsi s’avérer être un soutien important pour ATD Quart Monde, le montant global crédité par Plüm Énergie sur les cagnottes de ses clients s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros, pour l’année 2019. Ce dispositif pourrait à terme être ouvert à d’autres associations partageant des valeurs communes avec le fournisseur. « Nous espérons que nos clients qui le peuvent adhéreront en nombre à cette nouvelle possibilité, qui prend tout son sens en ce moment. Si nous espérons collecter plusieurs dizaines de milliers d’euros, ce que nous verserons au final à ATD Quart Monde dépendra de leur générosité. Notre rôle est de les informer de cette nouvelle possibilité et de rendre le plus simple possible l’utilisation de la cagnotte au service de cette générosité. » ajoute Vincent Maillard. « Nous avions initialement envisagé de proposer à nos clients un choix entre plusieurs associations, avec par exemple des ONG engagés pour la préservation de l’environnement. Les circonstances nous ont poussés à ne proposer qu’une seule association au démarrage, pour concentrer leur générosité et créer un effet plus massif. » conclut-il.