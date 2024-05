Le fondateur de Solaxial, inventeur dâ€™une rÃ©gulation pour solaire thermique connectÃ©e, sur BFM Provence

Dans cette interview de l’émission axée sur la technologie de BFM Provence, “C’est la tech BB”, Julien Pontet, fondateur de la Startup Solaxial, présente l’Anolis, un système de régulation intelligent dernier cri spécialement conçu pour les installations solaires thermiques. Avec l’Anolis, Solaxial propose une solution transformative pour surveiller et contrôler à distance les installations thermiques, répondant à des besoins divers tels que la production d’eau chaude sanitaire, le chauffage, le chauffage de piscine, et bien plus encore. Grâce à une connectivité avancée et à une technologie intelligente, l’Anolis permet aux utilisateurs d’optimiser leurs systèmes solaires thermiques avec une efficacité et une commodité très intéressantes. L’Anolis de Solaxial redéfinit ainsi le paysage des systèmes solaires thermiques, offrant des niveaux de contrôle, d’efficacité et de durabilité inédits.

www.youtube.com/watch?v=qV0wFwvpxQE