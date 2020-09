Le financement participatif ne connaît pas la crise : deux nouveaux records pour des centrales solaires

Lendopolis, la plateforme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de La Banque Postale vient de réaliser deux collectes record réservées localement : une levée de 1 250 000 euros en obligations pour le financement d’une centrale solaire dans les Pyrénées-Atlantiques et une autre de 1 380 000 euros en actions non-cotées pour la construction de deux centrales photovoltaïques dans le Tarn-et-Garonne.

Ces deux records de financement participatif pour des centrales solaires sont la preuve de l’engouement des Français pour les placements verts qui leur permettent de faire fructifier leur épargne tout en étant acteurs de la transition énergétique sur leur territoire.

Transparence et proximité : un duo qui séduit les Français

Ces deux collectes sont une belle réussite pour Lendopolis tant au niveau des montants collectés que de la mobilisation de sa communauté. En effet, il n’aura fallu que quelques semaines pour boucler ces collectes réservées localement. Une véritable preuve de l’implication des citoyens dans le financement de projets d’énergies renouvelables qui vont s’installer près de chez eux.

Considéré comme un placement d’avenir, l’investissement participatif green répond aussi à un besoin de transparence et de traçabilité. Les citoyens investissent dans des projets concrets, vertueux et surtout directement choisis par leurs soins. Pas de mauvaises surprises, les Français savent précisément ce que leur épargne finance.

Un rendement attractif : en moyenne 5% bruts par an

Grâce à un ticket minimum de 20 euros, ils peuvent investir directement dans l’économie réelle à travers des placements présentant des profils de risque relativement limités et un rendement attractif (en moyenne 5% bruts par an). Décorrélés des marchés financiers, ces placements sont particulièrement attractifs dans un contexte d’incertitude boursière. D’autant que le groupe KissKissBankBank & Co, dont fait partie Lendopolis, a depuis juillet 2017 pour actionnaire unique La Banque Postale. Grâce à cette association et au maillage territorial du groupe La Poste, Lendopolis s’assure ainsi une ouverture vers de nouveaux investisseurs. Fort de cette synergie qui a contribué à la réussite de ces deux collectes record, Lendopolis conforte sa place de plateforme de financement participatif leader dans l’accompagnement de la transition énergétique en France.

Deux collectes record pour le financement de centrales photovoltaïques

La première collecte record, qui concerne l’émission d’obligations à hauteur de 1 250 000 euros, va permettre de financer une partie de la construction et de la mise en service d’une centrale photovoltaïque au sol à Noguères et Pardies dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce projet est porté par Total Quadran pionnier des énergies renouvelables en France. La société – qui a rejoint le groupe Total en 2018 – développe, construit et exploite des moyens de production d’électricité d’origine renouvelable.

La seconde collecte record concerne quant à elle l’émission d’actions à hauteur de 1 380 000 euros afin de financer une partie de la construction et de la mise en service de deux centrales photovoltaïques sur les communes de Bessens et Montbartier dans le Tarn-et-Garonne. Ces projets sont portés par Urbasolar, premier spécialiste français du solaire photovoltaïque et groupe pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique.