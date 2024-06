Le fabricant espagnol de trackers Soltec sâ€™implante en France en partenariat avec TSE

TSE, acteur de référence de l’agrivoltaïsme en France et Soltec, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de solutions de trackers solaires, viennent de signer un partenariat stratégique dédié au co-développement de produits sur le marché français. Une synergie gagnante !

Fort de son expertise dans le domaine de l’agrivoltaïsme, TSE a mis au point une solution totalement innovante de canopée agricole et a conçu un système de tracking spécifique pour ses ombrières agrivoltaïques, prenant en compte les contraintes et les besoins agricoles. Soltec a développé plusieurs algorithmes pour le marché mondial de l’agrivoltaïque et forme désormais avec TSE un partenariat qui se concentrera sur le co-développement exclusivement pour le marché français. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de mutualiser leurs compétences et d’allier innovation et expertise. « C’est un plaisir pour nous de collaborer avec une entreprise comme TSE pour continuer à développer des algorithmes de trackers solaires et faire progresser notre innovation dans des projets durables, tels que l’agrivoltaïsme. Nous espérons qu’il s’agira de l’un des nombreux accords qui nous aideront à continuer à développer notre technologie dans les systèmes agrivoltaïques » a expliqué Eduardo de San Nicolás, Directeur de la Stratégie et de l’Innovation de Soltec.

Disposer de trackers européens était une exigence de TSE

TSE apportera ses connaissances spécifiques du marché français tandis que Soltec apportera tout son savoir-faire, ses technologies et ses expériences à l’échelle mondiale. Cela inclut notamment des algorithmes permettant à TSE de piloter une partie de ses centrales, à partir des questions spécifiques de la réglementation et des exigences françaises afin d’améliorer encore le rendement agricole. Disposer de trackers européens était une exigence de TSE, renforçant ainsi son positionnement d’acteur responsable et soutenant la souveraineté énergétique française et européenne. Ce choix permettra à TSE de se démarquer encore davantage sur le marché. Le fabricant espagnol Soltec, qui n’était pas présent en France jusqu’alors, fait confiance à TSE pour déployer son agrivoltaïsme, grâce à la connaissance approfondie de TSE de ce marché. Mathieu Debonnet, président de TSE, a déclaré : « TSE est ravi d’avoir trouvé un partenaire aussi expérimenté et fiable que Soltec. La très grande qualité de leurs trackers solaires combinée à notre technologie, va nous permettre de développer des solutions encore plus performantes et adaptées aux besoins spécifiques de l’agriculture française ».

Encadré

Un partenariat européen

Dans un contexte où l’Europe cherche à renforcer son autonomie énergétique, ce nouveau partenariat avec Soltec, acteur clé de l’énergie solaire, renforce l’approche stratégique de TSE de s’engager auprès de partenaires européens. TSE est co-signataire du Pacte Solaire, soutenu par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, visant à accélérer le déploiement du photovoltaïque tout en favorisant une production « made in France et made in Europe ». Ce partenariat avec Soltec s’inscrit parfaitement dans cette démarche de relocalisation sur le sol européen de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur solaire. Fidèle à ses valeurs environnementales et de souveraineté, TSE continue de se positionner en avance sur l’innovation et face à la concurrence, en restant un acteur de référence dans le secteur de l’agrivoltaïsme.