Le fabricant de panneaux solaires thermiques GREENoneTEC redevient 100% autrichien

En raison d’une réorientation stratégique de son partenaire chinois Haier, toutes les actions de la société GREENoneTEC ont été rachetées par le fondateur et PDG de l’entreprise, Robert Kanduth. GREENoneTEC recommencera la nouvelle année 2021 en tant que société 100% autrichienne gérée par son propriétaire. Un nouveau départ !

« Malgré une bonne coopération et un soutien mutuel sans faille avec le groupe Haier, nous sommes convaincus que nous allons être désormais en mesure d’agir plus rapidement, avec plus de flexibilité et de manière plus réactive pour nos clients. Nous continuerons d’être à leur service avec le même effort passionné et la fiabilité habituelle ». Par ces mots, Robert Kanduth déclinesa nouvelle stratégie commerciale suite au rachat des 51% de GREENoneTEC au groupe chinois Haier.

Forte de cette nouvelle opération qui refait de Robert Kanduth le propriétaire à 100% de l’entreprise qu’il a lui-même fondée, GREENoneTEC attend de manière très positive l’année 2021. L’environnement mondial et européen politique envoie des signaux très prometteurs pour la réduction des gaz à effet de serre. L’octroi de subventions se développe ainsi positivement au sein de nombreux pays dans le secteur du solaire thermique. A l’instar du fonds chaleur en France par exemple.

Par ailleurs et suite à l’acquisition en août de cette année de la ligne de production de la société danoise Arcon-Sunmar, leader du marché mondial du solaire à grande échelle, GREENoneTEC a justement été en capacité d’élargir le domaine d’activité prometteur de ces «centrales solaires de grande envergure » pour ses clients. De bon augure pour 2021, pour une entreprise redevenue complètement autrichienne, au plus près de son ADN et des origines !