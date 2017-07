Le dÃ©monstrateur prÃ©industriel SCRIB d'HÃ©lioclim Ã©quipera le centre Leclerc de Saint RaphaÂ«l

Décidément, les établissements Leclerc en pincent pour l’énergie solaire. Après les ombrières de Saint-Aunes (34), celles en autoconsommation des hypermarchés du Sud-Ouest, voici à présent le centre Leclerc de Saint-Raphaël (83) qui ose l’innovation solaire via l’installation d’un démonstrateur préindustriel du programme SCRIB (dispositif Solaire de Climatisation Réversible Intégré au Bâti) développé par la société Hélioclim. Ce projet est cofinancé par l’ADEME et les Investissements d’Avenir. Vincent Duveau, propriétaire du centre Leclerc de Saint Raphaël, et son équipe, le responsable technique ainsi que le directeur du magasin, sont particulièrement sensibles à la cause environnementale et au défi énergétique qui s’impose à chacun d’entre nous.

250 kW froid : la plus grande puissance froid solaire installée en France

Ils ont rejoint l’aventure Helioclim en proposant leur bâtiment pour la réalisation du démonstrateur préindustriel du projet SCRIB. Une collaboration riche de promesses ! Cette installation exemplaire permettra ainsi d’alimenter en chaleur et en froid la surface de vente du centre commercial grâce à l’énergie du soleil. Un champ de 130 capteurs Heliolight 4800 qui fonctionnent suivant le principe de la concentration, sera installé en toiture du centre commercial pour alimenter une machine de 250 kW froid : la plus grande puissance froid solaire installée en France. Le souhait d’Helioclim est bien sûr de déployer largement ses technologies à haute efficacité énergétique et faible impact environnemental, en France et à l’international.

