Le conseil de surveillance dâ€™EnBW nomme Georg Stamatelopoulos au poste de prÃ©sident du directoire

Le conseil de surveillance a nommé Georg Stamatelopoulos (54 ans), actuellement responsable de l’Infrastructure de production au sein du directoire d’EnBW, au poste de président du directoire de l’entreprise à la suite de la démission d’Andreas Schell. Thomas Kusterer, directeur financier, devient vice-président du directoire.

Selon Lutz Feldmann, président du conseil de surveillance d’EnBW : « Au cours de ces 15 dernières années, Georg Stamatelopoulos a mené avec succès la transformation de la production chez EnBW à différents postes, notamment le développement accru de l’énergie éolienne et solaire. Il a largement contribué à la réussite de cette transformation et a su garder à l’esprit la nécessité de préserver un équilibre entre protection du climat, sécurité de l’approvisionnement et accessibilité financière de l’énergie. Reconnu pour son esprit d’équipe, il est devenu, au cours de ses trois années en tant que membre du directoire, un interlocuteur très apprécié non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi par les milieux politiques et économiques. Il continuera à diriger la branche ‘Infrastructure de production’ jusqu’à ce qu’un successeur lui soit trouvé ».

Georg Stamatelopoulos est donc nommé président du directoire du groupe pour la durée de ses mandats existants, c’est-à-dire jusqu’au 31 mai 2029. « Je suis très heureux de la confiance que m’a accordée le conseil de surveillance en me nommant à ce poste. J’en remercie les actionnaires et les représentants des salariés de l’entreprise. EnBW est un acteur important de la transition énergétique sous toutes ses facettes, de l’électricité à la mobilité en passant par la chaleur. Dans tous ces domaines, nous devons maintenir le rythme, prendre les bonnes décisions et investir dans les bons projets. Avec mes collègues du directoire et tous les collaborateurs, je souhaite continuer à renforcer le rôle social et la responsabilité d’EnBW et offrir ainsi à l’entreprise de nouvelles opportunités de croissance » a confié Georg Stamatelopoulos.

Cette nomination fait suite à la démission d’Andreas Schell de son poste de président du directoire, acceptée par le conseil de surveillance du groupe et qui prend effet ce jour, le 8 mars 2024. Cette décision a été motivée par une divergence de vues entre le conseil de surveillance et le président du directoire sur le développement stratégique de l’entreprise. Lutz Feldmann a déclaré : « Nous déplorons cette décision prise d’un commun accord. Malgré de nombreuses discussions, il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur l’orientation stratégique de l’entreprise au cours des derniers mois. Nous remercions Andreas Schell pour son engagement et les initiatives qu’il a pu prendre dès son arrivée au sein d’EnBW et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir ». En outre, le conseil de surveillance a nommé Thomas Kusterer (55 ans), directeur financier d’EnBW depuis 2011, au poste de vice-président du directoire et ce jusqu’au 31 mars 2029, soit une durée équivalente à celle de son mandat de directeur financier.

Parcours de Georg Stamatelopoulos

Georg Stamatelopoulos est né le 15 janvier 1970 à Athènes. Il est diplômé de l’université technique d’Athènes en 1992, puis rejoint l’université de Braunschweig en Allemagne, où il a obtenu un doctorat en ingénierie mécanique en 1996. Il a commencé sa carrière industrielle en 1998 dans la construction d’installations énergétiques, à AE&E à Vienne et Alstom à Stuttgart. En 2010, il a rejoint EnBW, où il a été nommé responsable des projets de construction de nouvelles centrales de production. À partir de 2014, il a été responsable de l’exploitation de la production renouvelable et conventionnelle en tant que directeur d’unité commerciale. En 2020, il a également pris la direction de l’unité commerciale des services énergétiques décentralisés. Le 1er juin 2021, Georg Stamatelopoulos a été nommé au directoire d’EnBW en tant que Chief Operating Officer responsable de la production, du négoce, de la R&D, ainsi que de la sécurité au travail et de la gestion des crises.