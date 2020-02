Le chinois JinkoSolar conserve la premiÃ¨re place mondiale de livraison de modules photovoltaÃ¯ques en 2019 selon GlobalData

Après avoir glané la première place mondiale en matière de livraison de modules PV en 2018, JinkoSolar est demeurée la société leader du secteur en 2019. JinkoSolar est arrivé en tête du classement 2019 avec 14,2 gigawatts (GW) de modules photovoltaïques par rapport au 10,3 GW de JA Solar. La plupart des entreprises figurant au palmarès sont originaires d’Asie-Pacifique (APAC).

GlobalData a constaté qu’il n’y a pas eu de changement significatif dans le classement de 2019 par rapport à 2018. Cependant, les 10 principaux fabricants ont montré une augmentation substantielle de leurs livraisons au cours de la dernière année. En 2019, les 10 principaux fabricants ont livré environ 80,3 GW de modules contre 63 GW en 2018, soit une hausse de plus de 27%. Le top 10 des fabricants devraient encore représenter plus de 75% des expéditions de modules en 2020.

Ankit Mathur, responsable énergie chez GlobalData, commente: «Le marché mondial du solaire photovoltaïque est en hausse en raison de la demande accrue, de la réduction continue des coûts, des progrès logiciels et technologiques et de l’amélioration de l’efficacité des modules. L’efficacité et les performances améliorées du système solaire, associées à l’analyse des données pour une meilleure gestion des actifs et une surveillance commerciale accentuée, ont considérablement réduit le LCOE et devraient encore améliorer les progrès technologiques. »

JA Solar, en deuxième position, a maintenu une position forte avec une augmentation des expéditions d’environ 17% en raison de la haute qualité et de la fiabilité des produits, ainsi que des performances et de l’innovation. JA Solar a indiqué que les efforts déployés pour étendre sa présence sur les marchés internationaux émergents du Moyen-Orient ont entraîné une augmentation des expéditions de modules et de la rentabilité

Trina Solar et LONGi Solar occupaient les troisième et quatrième places, avec des expéditions de 9,7 GW et 9 GW, respectivement. Canadian Solar a terminé cinquième avec 8,5 GW; Hanwha Q CELLS a terminé sixième avec 7,3 GW; Risen Energy occupait la septième place avec 7 GW; et First Solar a obtenu la huitième position avec des livraisons de 5,5 GW. Ankit Mathur ajoute: «Les fabricants chinois continueront de dominer en tant que leader global des installations solaires en 2020, alors que les nouveaux marchés émergents en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient marquent leur présence sur la carte solaire comme centres de demande. La Chine, les États-Unis, l’Europe et l’Inde resteront les principaux marchés des fournisseurs de modules solaires. »