Le cabinet LCP Delta dÃ©crypte le marchÃ© du solaire en France

En matière de solaire, l’autoconsommation se révèle comme un puissant levier pour assurer la transition vers une énergie décarbonée et renouvelable. Quelques datas sur l’autoconsommation dans un marché solaire encore en croissance modeste ! Le cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans la transition énergétique, LCP Delta, fait le point sur le marché du solaire à l’occasion de la journée mondiale du soleil. La PPE prévoit d’ici 2050 de multiplier par 10 la production d’électricité solaire et d’encourager l’autoconsommation photovoltaïque individuelle afin de réduire la dépendance énergétique. Pour le cabinet LCP Delta, ce marché souffrira des changements en 2024. Sur le marché commercial et industriel, une diminution des installations en 2024 par rapport à 2023 est prévue, en raison de l’augmentation des taux d’intérêt. La diminution attendue est de 2,4 MW installés à 2,1 MW, mais cela devrait se retourner dans les années suivantes alors que les moteurs du solaire continuent de croître. Notamment, la Loi sur l’Accélération des Énergies Renouvelables a apporté une définition plus claire à l’agrivoltaïque et a renforcé les obligations de solarisation pour les bâtiments commerciaux et industriels. Dans le secteur résidentiel, le marché du PV solaire a connu une croissance massive en 2023, passant de 88 000 installations de systèmes annuelles à presque 180 000. Pour 2024, il est prévu des chiffres similaires à 2023, avec une croissance modeste alimentée par l’intérêt pour l’autoconsommation.