Au cÅ“ur des Ã©nergies renouvelables : les portes ouvertes Climaxion en Grand Est du 21 mai eu 3 juin

Du 21 mai au 3 juin 2024, l’ADEME – opérateur de l’État – et la Région Grand Est, dans le cadre du programme Climaxion, organisent la deuxième édition des Portes Ouvertes sur les énergies renouvelables dans tout le Grand Est. Ces journées, gratuites et ouvertes à tous, sont l’occasion de découvrir les installations d’énergies renouvelables des entreprises et collectivités du territoire. Une immersion au cœur des énergies renouvelables !

Climaxion invite à découvrir comment le vent, le soleil et même les déchets peuvent répondre à nos besoins énergétiques tout en préservant la planète. Destinées à tous les publics – collectivités, entreprises et particuliers – ces portes ouvertes permettent de découvrir les énergies renouvelables sous toutes leurs formes : méthanisation, géothermie, bois énergie, photovoltaïque, solaire thermique, hydroélectricité, éolien, etc. Au cours de cette expérience immersive, les visiteurs auront l’occasion d’observer de près le fonctionnement de ces installations, d’échanger avec des spécialistes, de poser toutes leurs questions sur les aides financières et de mieux comprendre le rôle essentiel des énergies renouvelables dans notre avenir énergétique.

Génération Transition met l’accent sur les jeunes

Organisé en parallèle des Portes Ouvertes Climaxion, le rendez-vous Génération Transition permet à près de 8 000 jeunes scolarisés en France et 1200 en Grand Est de découvrir les énergies renouvelables, les enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, le tout en situation. L’occasion également de découvrir de nouveaux métiers particulièrement porteurs de sens.

Climaxion, un accompagnement unique pour les projets d’énergies renouvelables

À travers le programme Climaxion, l’ADEME et la Région Grand Est s’engagent pleinement dans une transition énergétique dynamique et responsable, ouvrant la voie vers un avenir plus durable avec l’objectif d’une région à énergie positive à l’horizon 2050. Depuis de nombreuses années, le programme Climaxion soutient de nombreux projets, de la naissance de l’idée à la réalisation du projet, en passant par un support technique et financier ; et la mise à disposition de conseils et accompagnements via ses réseaux et relais. Ce soutien s’accroît encore dans le cadre d’une délégation de fonds de l’ADEME accordée à la Région Grand Est, une démarche pionnière en France permise par la loi 3DS (2022), dans le but d’accompagner des projets de chaufferie biomasse, de géothermie, de solaire thermique ou encore de méthanisation.

www.climaxion.fr