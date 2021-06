LCL lance son offre de Â« financement vert Â»

LCL vient de lancer son offre de « financement vert ». Un « financement vert » est un financement pour lequel les fonds sont directement utilisés pour un projet ou un actif dont le bénéfice environnemental est avéré, conformément au Green Bond Framework du Groupe Crédit Agricole et à la Taxonomie Européenne en vigueur.

Au travers de ses « financements verts », LCL Banque des Entreprises affiche sa volonté d’accompagner financièrement les entreprises qui font le choix d’investir dès aujourd’hui dans les technologies les plus respectueuses de l’environnement et les plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les caractéristiques des « financements verts » (taux préférentiels, durées et profils adaptés, documentation ad hoc, relais de communication, …) soutiennent toutes les initiatives en la matière. Les « financements verts » viennent ainsi compléter les offres et services (prêts à impact, solutions LCL Smartbusiness) imaginés par LCL Banque des Entreprises en faveur d’une économie plus forte, plus responsable et plus durable.

Le premier « financement vert » pour le premier camion électrique du Groupe Mauffrey

Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport depuis 1964, s’engage depuis de nombreuses années dans la transition énergétique, notamment en renouvelant régulièrement sa flotte de véhicules au profit des technologies et des normes les plus avancées. Ainsi, après avoir été le premier transporteur de France à utiliser un véhicule gaz en 2012, le Groupe Mauffrey fait aujourd’hui l’acquisition du premier camion électrique de France à être doté de batteries de seconde génération. Ce porteur de 26 tonnes doté de deux moteurs électriques d’une puissance totale de 370 kW pour une autonomie d’environ 200 kms est financé au travers d’un « financement vert » structuré par LCL.

Energies alternatives et camion électrique en complémentarité

Olivier Nicolas, membre du Comex, en charge du Marché des Entreprises, des Institutionnels et de la RSE chez LCL déclare : « LCL Banque des Entreprises soutient activement la transition environnementale de ses clients, en leur apportant conseils, solutions et financements. Les nouveaux financements verts constituent une brique supplémentaire à ce dispositif d’ensemble relayé partout sur le territoire par des banquiers conseil, des chargés d’affaires et des experts en finance durable convaincus de l’urgence à agir. C’est pourquoi je suis aujourd’hui très heureux, en leur nom, de pouvoir mettre en lumière l’initiative tout aussi prometteuse qu’audacieuse de notre client Mauffrey, entreprise résolument engagée dans la transition environnementale. » Émilie Mauffrey, Directrice Administrative et financière ajoute : « L’acquisition de ce porteur électrique s’inscrit dans la continuité des initiatives prises par le Groupe Mauffrey dans sa transition énergétique : transport multimodal, énergies alternatives … Nous sommes heureux de partager cette volonté de rendre le transport plus vertueux avec LCL qui nous a accompagné pour accélérer notre démarche éco-responsable. »