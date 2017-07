L'AVP, l'association qui aide Ã  faire face aux arnaques du photovoltaÃ¯que

Si le nombre de victimes des arnaques du photovoltaïque n’est pas connu avec exactitude, ils sont des milliers chaque année à se faire avoir par des sociétés peu scrupuleuses. Le mode opératoire est souvent le même : lors de démarchages à domicile, des commerciaux expérimentés et très convaincants vendent des kits de panneaux photovoltaïques financés à crédit, qui sont censés être autofinancés et permettre de dégager ensuite des revenus grâce à la revente de l’énergie.

Des victimes au soutien de nouvelles victimes

Mais la réalité est tout autre : installation des panneaux avant la fin du délai de rétractation, mauvaise qualité des produits, manque d’informations (notamment sur la marque des panneaux pour pouvoir contacter le constructeur le cas échéant), malfaçons, absence de raccordement et de mise en service… Et très souvent, ce qui est présenté comme étant un «simple devis», un «bon pour étude» ou une «candidature» est en réalité un bon de commande ! Comme les revenus sont loin d’être ceux escomptés, les victimes se retrouvent alors à devoir financer des mensualités très élevées qui peuvent les mettre dans une situation financière délicate. Un problème rendu possible par le comportement de l’établissement bancaire partenaire de la société ayant vendu les panneaux photovoltaïques : la banque a en effet permis au consommateur de contracter un emprunt coûteux et en aucun cas rentable.

Isolées, en proie à la honte de s’être faites avoir, les victimes peinent alors à se défendre. Mais depuis 2014, une association vient à leur secours : l’Association des Victimes du Photovoltaïque (AVP). Parce que l’été est une période durant laquelle les démarcheurs multiplient leur activité, l’A.V.P agit concrètement pour informer les consommateurs sur ces pratiques et soutenir tous ceux qui en ont déjà été victimes. Il faut dire que les membres de l’AVP connaissent bien ces problèmes puisqu’ils ont eux aussi été des victimes ! Grâce à une maîtrise de fond de ces sujets et à un partenariat avec un cabinet d’avocats, l’A.V.P. obtient d’excellents résultats. Jérôme Guili, le Président de l’A.V.P., souligne : Depuis la création de l’association, 100% des victimes que nous avons défendues ont gagné leur procédure. L’Association des Victimes du Photovoltaïque est une association de loi 1901 à but non lucratif, spécialisée dans la défense des consommateurs confrontés aux arnaques du photovoltaïque.

Une équipe de bénévoles

Jérôme précise : « Nous avons une équipe de bénévoles, disponibles, compréhensifs, car eux-mêmes victimes de cette arnaque. Ils sont très bien renseignés et peuvent donc aider toutes les personnes, soit pour les informer, soit pour les accompagner dans leurs démarches si elles se sont fait piéger ».

L’A.V.P aide les victimes à collecter des preuves et à gagner en justice face aux banques ayant financé les installations, pour obtenir l’annulation du crédit contracté et le remboursement de toutes les sommes versées au titre de son exécution. C’est ainsi que depuis 2014, et en suivant les démarches conseillées, toutes les victimes défendues par l’A.V.P. ont pu obtenir gain de cause devant les tribunaux.

Une source d’informations pour une action préventive

L’A.V.P. intervient à titre préventif pour éviter aux Français de se faire enfermer dans des opérations financières ruineuses dont les revenus ne couvriront jamais l’emprunt souscrit pour financer l’installation. Jérôme confirme : « Un consommateur bien informé ne se fera pas avoir.

Sur le site web de l’A.V.P., plusieurs ressources sont ainsi mises gratuitement à la disposition de tous :

les dernières décisions de justice,

les articles de presse autour des arnaques au photovoltaïque,

des reportages en vidéo (France 2, France 3…),

des témoignages d’autres victimes,

des conseils et des dossiers : le rôle des banques dans l’arnaque au photovoltaïque, les nouvelles arnaques, la rétractation hors délai et le droit d’annuler le contrat, comment repérer l’arnaque et s’en sortir…

une blacklist de sociétés ayant été signalées plus de 5 fois et donc à fuir.

Si vous avez été victime d’une société peu scrupuleuse ou le comportement d’une entreprise ne vous semble pas en adéquation avec le contrat signé, il vous suffit de contacter l’Association des Victimes du Photovoltaïque en remplissant le formulaire de signalement en ligne.

Encadré

Les buts de l’association

Informer le consommateur en publiant des articles et des informations relatifs aux droits.

Conseiller les victimes sur leurs moyens d’actions pour faire valoir leurs droits.

Intervenir en justice et d’accompagner le consommateur en soutenant ses positions. Elle va jusqu’à se constituer demanderesse aux instances en cours pour étayer les demandes de ses adhérents.

Représenter les intérêts des Consommateurs en collectant des informations et en s’associant aux procédures contentieuses diligentées pour la protection des droits qu’elle tend à défendre.

Aider les consommateurs à ne plus se trouver en position de victime face aux prétentions des démarcheurs.

