Lâ€™avenir radieux du solaire selon le dernier rapport de Rethink Energy

En ce début 2023, le solaire distribué sur les toits des maisons et sur les toits commerciaux et industriels est déjà à la hausse de façon spectaculaire. La hausse conjoncturelle des panneaux de ces deux dernières années n’a absolument pas interrompu la croissance du solaire. Cette phase est maintenant presque terminée et, au cours des quatre prochaines années, le marché n’aura de cesse d’accélérer. Telles sont les conclusions du dernier rapport de Rethink Energy intitulé « L’industrie solaire en croissance rapide dans la période post-pandémique ».

Le marché solaire mondial est entré dans une période de croissance annuelle d’environ 50 %, allant de 2022 à 2024. Les goulots d’étranglement du polysilicium et du creuset sont réduits par les progrès réalisés sur l’épaisseur des tranches, ce qui est particulièrement le cas pour la technologie “next mainstream”, l’hétérojonction. Les prix des modules sont actuellement en forte baisse. D’une valeur de 260 $ par kW (sans compter les frais d’expédition ou d’importation) en février 2023, il devrait tomber à environ 230 $ d’ici la fin de cette année. La chute devrait se poursuivre jusqu’à 200 $ d’ici 2025.

“Le rapport de Rethink Energy prévoit environ 168 GW d’installations distribuées dans le monde en 2023, et près de 250 GW en 2024. En 2034, quelques années avant le pic des nouvelles installations mondiales, les ajouts distribués dépasseront la barre des 500 GW”, déclare Andries Wantenaar.

“Nos prévisions pour le solaire proviennent d’un optimisme à la fois du côté de l’offre et du côté de la demande. Un responsable de Longi a suggéré 1 000 GW de nouvelles installations en 2030. Cela ne peut être pris au sérieux que lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui affiche plusieurs centaines de GW de capacité de production par elle-même », ajoute-t-il.

La majorité des installations de fabrication nécessaires au gap des 1 000 GW annuels sont déjà en cours de développement ou de planification. En plus de calculer les chiffres de la croissance du PIB et de l’électrification, il ne faut pas oublier non plus les Térawatts de capacité solaire qui seront nécessaires et rentables, ce que Thierry Lepercq, spécialiste ès hydrogène, appelle « le solaire captif », pour la seule électrolyse de l’hydrogène. On vous l’a dit, l’avenir du solaire et radieux !