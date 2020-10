Lâ€™autoconsommation solaire Ã  la frontiÃ¨re de la France, de lâ€™Espagne et de lâ€™Andorre

La première journée d’études du projet Edificat cofinancé par Interreg Poctefa (FEDER) portait sur l’autoconsommation photovoltaïque. Elle a été organisée par le Pôle Derbi et le Cluster Catalan de l’efficacité énergétique (CEEC) le 23 septembre dernier au matin, par webinaire. L’événement était traduit simultanément en Castillan, Catalan, et Français. Alexandra Battle est intervenue au nom du bureau d’études Tecsol spécialiste reconnu de l’autoconsommation en France. Elle a effectué un rappel de la réglementation française sur l’autoconsommation individuelle et collective en première partie de webinaire, ainsi que pour un retour d’expérience de l’entreprise Sunchain axée sur le développement de la block-chain, en deuxième partie. Nicolas Peiffer a également participé au nom de Tecsol, notamment à l’événement de matchmaking de l’après-midi.

Pour rappel. POCTEFA 2014-2020 est l’acronyme du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre. C’est un programme européen de coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays. Le POCTEFA 2014-2020 constitue la cinquième génération de soutien financier communautaire destinée à renforcer l’intégration économique et sociale de cette zone frontalière. Le POCTEFA cofinance des projets de coopération transfrontalière conçus et gérés par des acteurs situés des deux côtés des Pyrénées et des zones littorales qui participent au Programme en préservant la croissance intelligente, durable et inclusive du territoire. Le programme promeut le développement durable du territoire frontalier de l’Espagne, de la France et de l’Andorre grâce à la coopération transfrontalière. Il contribue à réduire les différences de développement du territoire et à unir des forces afin de parvenir au développement durable de la région et à la cohésion des régions qui la composent. En résumé, le programme, grâce à des fonds européens, contribue à améliorer la qualité de vie des habitants de la région.

www.youtube.com/watch?v=pPnkxDjeQ1E