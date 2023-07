Lâ€™aube dâ€™une Ã¨re du TÃ©rawatt : les marchÃ©s et les tendances stimulent l’expansion de l’Ã©nergie solaireâ€‹â€‹â€‹â€‹

L’heure est au changement dans la filière solaire mondiale, tous les signes sont à la croissance : Ce n’est que récemment que l’association européenne de l’industrie SolarPower Europe a présenté la dernière édition du « Global Market Outlook for Solar Power 2023-2027 » lors de l’Intersolar Europe Conference 2023. L’étude de marché montre que le marché mondial du photovoltaïque a de nouveau établi un nouveau record avec 239 gigawatts supplémentaires en 2022. Pour l’année en cours, l’association prévoit une augmentation d’environ 341 gigawatts. Des chiffres qui mettent d’ores et déjà le secteur dans de bonnes dispositions pour le prochain salon Intersolar Europe qui aura lieu du 19 au 21 juin 2024.

L’énergie solaire a actuellement le vent en poupe : par rapport à l’année précédente, la capacité d’énergie solaire installée dans le monde en 2022 a augmenté de 45 pour cent pour atteindre 239 gigawatts (GW). L’année en cours promet également un boom solaire. Selon les prévisions de SolarPower Europe, 341 GW devraient être construits d’ici la fin de l’année, ce qui correspondrait à une croissance de 43 pour cent. Au total, le photovoltaïque (PV) a représenté deux tiers de toutes les nouvelles capacités de production d’électricité installées à partir de sources d’énergie renouvelables l’année dernière.

Deux térawatts dès 2025 et trois térawatts en 2027

Même au-delà, les perspectives restent positives : alors que l’année dernière, la capacité cumulée dépassait pour la première fois la barre du térawatt, elle devrait atteindre les deux térawatts dès 2025 et les trois térawatts en 2027. Les moteurs de cette croissance dynamique à l’échelle mondiale sont multiples et vont des possibilités d’utilisation flexibles à l’autosuffisance énergétique visée, en passant par les grands projets rapidement réalisables à des coûts défiant toute concurrence. Les marchés mondiaux du photovoltaïque enregistrent une très forte croissance

La Chine en tête

Le marché mondial du photovoltaïque connaît donc un essor considérable. Avec une puissance installée d’environ 95 GW et une croissance annuelle de 72 pour cent, la Chine se place en tête des marchés mondiaux. Elle est suivie par les États-Unis (21,9 GW), l’Inde (17,4 GW) et le Brésil (10,9 GW). En Europe, l’Espagne (8,4 GW), l’Allemagne (7,4 GW), la Pologne (4,5 GW) et les Pays-Bas (4,1 GW) sont en tête. Le marché européen reste le marché le plus important au monde en termes d’installations par habitant. Les perspectives de développement de l’énergie solaire en Europe restent bonnes : le projet politique qui vise à renforcer la sécurité énergétique, également encouragé par de nouveaux cadres législatifs, pose une nouvelle pierre angulaire pour faire avancer un monde énergétique renouvelable, décentralisé et numérique en Europe.

Technologies et tendances : Les moteurs du marché

Plusieurs tendances dominent et stimulent le marché du photovoltaïque. C’est par exemple le cas des applications hybrides dont l’importance ne cesse de croître. Pour pouvoir garantir un approvisionnement énergétique à 100 % avec des énergies renouvelables, il est indispensable de combiner le photovoltaïque avec d’autres technologies. Les installations solaires et éoliennes, par exemple, peuvent fournir des services de réseau nécessaires en interaction avec des accumulateurs et des véhicules électriques. L’évolution positive des prix au cours des dernières années a également contribué à faire progresser le marché. Entre 2010 et 2020, les prix des modules photovoltaïques ont baissé de 90 pour cent – selon une étude récente de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ISE. Aujourd’hui, les prix des modules standard à cellules polycristallines et monocristallines sont en moyenne de 0,26 euro par watt-crête.

Agrivoltaïsme et solaire flottant ont le vent en poupe

La baisse des coûts rend les projets photovoltaïques plus abordables et ouvre la voie à de nouvelles applications photovoltaïques modernes. Parmi celles-ci, on compte par exemple l’agrivoltaïsme, qui réunit les besoins des secteurs de l’énergie et de l’agriculture. Ces concepts essentiels font peu à peu leur arrivée sur les marchés. Ainsi, l’Italie a tout récemment mis en place un système d’incitation destiné à promouvoir les installations agrivoltaïques. De plus, le photovoltaïque flottant est de plus en plus utilisé en raison de sa grande efficacité due à l’effet rafraîchissant de l’évaporation de l’eau, surtout là où les terres se font de plus en plus rares et où il faut se rabattre sur l’eau.