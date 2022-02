Lâ€™AssemblÃ©e Nationale planche Ã©galement sur lâ€™agrivoltaÃ¯sme

Alors que les sénateurs ont adopté une résolution demandant au gouvernement de mieux encadrer et favoriser l’agrivoltaïsme au profit de la production agricole, l’Assemble nationale s’intéresse aussi à cet épineux sujet. Ainsi, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a également lancé une mission « flash » sur l’agrivoltaïsme. Elle a ainsi désigné le 5 janvier 2022, Sandrine Le Feur, jeune agricultrice membre du groupe La République en Marche et Jean-Marie Sermier, membre du groupe Les Républicains, co-rapporteurs de cette mission d’information. Les auditions des partis concernées se sont déroulées sur le mois de janvier et le début du mois de février. Bilan de la mission dans quelques semaines…