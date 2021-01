L’art s’invite chez Synergie Solaire !

A partir du 26 février, pendant 10 jours, les acteurs de la filière ne seront pas à l’abri d’un coup de cœur ! Des dizaines de photographes reconnus mettront à la vente leurs tirages photos sur le site spécialisé www.catawiki.fr, au profit de Synergie Solaire. Il suffira de cliquer de son salon, pour se positionner et peut-être remporter ces enchères digitales, sélectionnées avec soin par l’Atelier/Galerie Taylor à Paris. Simplissime!

Cyrille Coiffet chez Catawiki et son équipe s’expliquent sur leur engagement solidaire : “en ce début 2021, Catawiki est fier de pouvoir s’engager aux côtés de Synergie Solaire, afin de faire connaître l’action de cette magnifique association auprès de notre public français et international, et de contribuer au financement de nouveaux projets en Afrique. Catawiki a choisi Synergie Solaire pour l’impact de ses projets, la rigueur de sa gestion, ainsi que les liens personnels qui nous unissent, au travers de notre passion commune pour la Photographie.” Seuls 30% des oeuvres afficheront un prix de réserve, alors save the date pour acquérir l’une de ces oeuvres! Qui sait, quelles photos d’artistes habilleront les murs de vos bureaux ou de votre salon en 2021?

