Lâ€™Arkansas stocke son Ã©nergie solaire pour en maximiser sa valeur

Entergy Arkansas LLC et NextEra Energy Resources LLC ont annoncé leur intention de construire une installation d’énergie solaire de 100 MW dans le comté de White, dans l’Arkansas. Le projet, dans l’attente de l’approbation de la Commission du service public de l’Arkansas, constituera la plus grande installation solaire de l’Arkansas, ainsi que le premier projet de stockage d’énergie solaire et de stockage de l’État, selon les partenaires. Cette installation, ainsi que les autres projets solaires actuels d’Entergy, permettront à la société d’offrir à ses clients 281 MW d’énergie solaire, soit une capacité suffisante pour alimenter environ 45 000 foyers. Entergy Arkansas fournit de l’électricité à environ 700 000 clients dans 63 comtés de l’Etat.

Le projet, qui devrait être en service d’ici 2021, sera conçu et construit par une filiale de NextEra Energy Resources et, une fois achevé, sera acheté par Entergy Arkansas. Les installations seront construites sur environ 320 hectares à Searcy. Entergy Arkansas achète actuellement 81 MW d’énergie solaire à NextEra Energy Resources dans le cadre d’un projet situé près de Stuttgart. La société achètera également 100 MW supplémentaires d’énergie du projet Chicot Solar de NextEra Energy Resources à Lake Village lors de la mise en service de la centrale en 2020.

Le projet Searcy comprendra un stockage sur batterie capable de stocker jusqu’à 30 MWh d’électricité. L’énergie stockée devrait être chargée et déchargée quotidiennement afin de maximiser la valeur de l’énergie solaire. «Nos clients veulent voir l’énergie solaire dans notre portefeuille de ressources, et nous écoutons leurs souhaits et y répondons», commente Laura Landreaux, présidente et directrice générale d’Entergy Arkansas.

«Nous voulons que tous nos clients bénéficient de l’énergie solaire et nous voulons également aider les clients individuels à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable. En plus d’ajouter l’énergie solaire à notre mix de production, nous avons également reçu l’approbation d’un tarif sur l’énergie solaire par la Commission du service public de l’Arkansas. Cela donnera à nos clients la possibilité d’acheter de l’énergie solaire pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable. Nous vivons vraiment une période passionnante alors que nous cherchons à répondre aux futurs besoins énergétiques de nos clients. ” conclut Laura Landreaux.