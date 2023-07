Landes dâ€™Armagnac : un projet dâ€™autoconsommation collective Ã  lâ€™Ã©chelle de la communautÃ© de communes, une 1Ã¨re en France

Pionnière dans le développement des projets d’énergies renouvelables dans les Landes et labellisée Territoire à Energie Positive, la communauté de communes des Landes d’Armagnac (CCLA) innove en portant un projet d’autoconsommation collective à l’échelle de ses 27 communes. La Communauté de communes des Landes d’Armagnac, Incidences et TotalEnergies ont ainsi signé le 6 juillet dernier un partenariat autour de ce projet de territoire !

La CCLA souhaite faire bénéficier les consommateurs (citoyens, collectivités, industriels) qui le souhaitent d’une électricité verte, locale et compétitive issue notamment des centrales photovoltaïques en cours de développement. Ce projet d’autoconsommation porte le défi d’intégrer les consommateurs des 27 communes. Faisant de la transition énergétique un facteur d’attractivité pour son territoire, la CCLA s’est entourée d’opérateurs (Incidences et TotalEnergies) et de partenaires territoriaux (SEM Enerlandes et Terra Energies) afin d’en assurer la co-construction et la gouvernance partagée. Pour TotalEnergies : « Ce projet se distingue par sa collaboration partenariale, réunissant plusieurs acteurs du territoire. Il nous offre l’opportunité de démontrer notre expertise dans le développement, la construction et l’exploitation de projets adaptés aux particularités techniques de chaque localité. »Les trois centrales photovoltaïques qui viennent principalement soutenir le projet d’autoconsommation collective se situent sur les communes de Cachen, Vielle-Soubiran/Saint-Justin et Herré pour une puissance installée totale de 88 MWc. « Fruit de notre volonté politique, ce projet d’auto-consommation collective à l’échelle de nos 27 communes, est un véritable projet de territoire. La ruralité a des besoins (mobilité, services à la population, éducation, télé communications…) et pour répondre à nos concitoyens, nous avons besoin de ressources autres que l’impôt. Nous devons trouver comment financer nos politiques territoriales et songer au territoire que nous voulons pour demain en renforçant leur attractivité. » ” assure le président de la CCLA, Philipe Latry. De leur côté les responsables d’Incidences se disent : « Très heureux d’accompagner la communauté de communes dans ce projet particulièrement innovant. L’énergie renouvelable démontre, dans ce contexte, toute sa pertinence autant économique qu’environnementale, le tout, au service du territoire et de ses habitants.

Encadrés

3 questions aux co-développeurs Incidences et TotalEnergies



Incidences :

Votre volonté à développer ce projet-là ?

« Nous sommes très impliqués dans le développement de ces projets car ils sont issus d’une réflexion globale d’aménagement de la collectivité qui porte un véritable projet de territoire. Un vrai projet sur-mesure, avec de nombreuses interactions, comme nous les aimons. »

Qu’a-t-il pour vous de particulier ? (le montage, la technique…)

« Les projets se distinguent d’autres projets de centrales photovoltaïques dans les Landes car ils portent des thématiques innovantes : auto-consommation collective à l’échelle de 27 communes et PPA Local. C’est très motivant ! Et cela se fait dans une approche partenariale avec le territoire (CCLA, Enerlandes, Terra Energies) »

Qu’en attendez-vous ?

« Que ces projets deviennent des références en termes de planification, développement, et moyens de valorisation du kWh. Que ces projets soient une fierté pour le territoire et qu’ils participent au développement de celui-ci. »



TotalEnergies :



Votre volonté à développer ce projet-là ?

Notre volonté est de partager la valeur du projet en créant des retombées positives et durables pour l’ensemble du territoire. En partenariat avec Incidences, nous travaillons également avec la communauté de communes des Landes d’Armagnac, la SEM Enerlandes et Terra Energies pour dédier une partie de la centrale solaire à l’autoconsommation collective et à la vente locale d’électricité afin d’accompagner la transition énergétique du territoire grâce à de la production d’électricité verte accessible au plus grand nombre.

Qu’a-t-il pour vous de particulier ? (le montage, la technique…)

Ce projet se distingue par sa collaboration partenariale, réunissant plusieurs acteurs du territoire. Les échanges sont riches et permettent de bénéficier de différentes visions et compétences grâce au comité de pilotage mis en place. L’autoconsommation collective est utilisée pour couvrir une plus grande partie du territoire en tirant parti de chaque centrale. De même, une réflexion est en cours pour mettre en place une infrastructure commune afin de raccorder les trois centrales au réseau électrique de RTE, assurant ainsi un accès au réseau plus efficace.

Qu’en attendez-vous ?

Nous encourageons toutes les parties prenantes à se rassembler autour de ce projet novateur d’autoconsommation collective. Il nous offre l’opportunité, en tant que TotalEnergies, de démontrer notre expertise dans le développement, la construction et l’exploitation de projets adaptés aux particularités techniques de chaque localité. Notre objectif est de répondre aux besoins de toutes nos parties prenantes tout en étant au coeur des territoires.