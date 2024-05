LANCEY Capella : le starter pack idÃ©al pour se lancer dans l’autoconsommation solaire

LANCEY Energy Storage est une jeune PME industrielle innovante basée à Grenoble. Depuis 8 ans, la société travaille avec le LANCEY Capella sur une solution qui permet aux particuliers de réaliser des économies d’énergie importantes en combinant un système de chauffage connecté très performant et une batterie de stockage. Aujourd’hui, la société va plus loin et propose des solutions packagées qui vont permettre aux particuliers de faire leurs premiers pas dans l’autoconsommation solaire : le Starter Pack Capella pour moins de 2 000 €, ainsi qu’un Pack Capella 100% français. On vous raconte !

Avec les packs Capella, LANCEY Energy Storage souhaite permettre à tout le monde d’accéder à l’autoconsommation de manière simple et abordable, avec à la clé jusqu’à 300 € d’économies par an sur la facture d’électricité. Pour Raphaël Meyer, co-fondateur et CEO de LANCEY Energy Storage, « l’association du LANCEY Capella avec la station solaire permet de produire de l’électricité gratuitement et la stocker pour encore mieux la consommer. Un français sur trois étant chauffé à l’électrique, nous offrons à l’utilisateur un accès simplifié à l’autoconsommation tout en profitant d’un système de chauffage innovant et intelligent pour moins de 2 000 €. ».

Comment LANCEY Energy Storage accompagne l’utilisateur vers l’autoconsommation

L’installation de panneaux photovoltaïques permet de produire sa propre énergie renouvelable et locale. Mais pour faire de réelles économies, l’idéal est de consommer soi-même cette énergie. Malheureusement, avec des panneaux photovoltaïques, la production d’énergie est maximale aux moments où l’on consomme généralement le moins d’électricité : la journée lorsque le soleil brille mais que le logement n’est pas habité. C’est le rôle des batteries de stockage qui permettent d’optimiser la production / consommation entre le jour et la nuit. Les batteries associées aux micro-onduleurs permettent de stocker l’intégralité de l’énergie qui n’est pas consommée pendant la production photovoltaïque pour consommer cette énergie propre et gratuite lorsque le soleil ne brille plus. C’est pour concrétiser cet acte d’autoconsommation que LANCEY Energy Storage dévoile ses packs associant le radiateur LANCEY Capella et différentes stations solaires selon les besoins :

• Un pack 100% français comprenant le LANCEY Capella, la station solaire 400 W fabriquée en France et la prise connectée de suivi de production pour des économies d’environ 200 € par an. En plus du LANCEY Capella, radiateur électrique intelligent à inertie sèche fabriqué en France, ce pack inclut une station solaire de 400 W fabriquée elle aussi en France (même le panneau est français signé Voltec !), livrée prête à brancher avec son micro-onduleur, le câble secteur de 4 mètres et l’application de suivi de production.

• Un starter pack comprenant le LANCEY Capella et un second type de station solaire pour moins de 2 000 €. Ce starter pack est destiné à réduire les factures et faire bénéficier d’une installation fiable au meilleur prix avec le LANCEY Capella et la station solaire équipée de matériaux qualitatifs pour un rendement optimal. Elle est également livrée avec son micro-onduleur et un câble secteur de 5 mètres.

Premiers kits à la fin de l’été

Pour mettre ces packs à disposition de clients particuliers désireux de se lancer dans la grande aventure de l’autoconsommation, LANCEY Energy Storage a choisi la plateforme INDIEGOGO, une référence en matière de financement participatif dans la Tech. Avec une campagne ouverte jusqu’au 27 juin 2024, LANCEY Energy Storage pourra assurer la livraison de ses premiers kits sur les mois d’août et septembre 2024 et sur juillet pour la livraison des stations solaires commandées seules.

Encadrés

Les Cinq Jardins, Grand Paris : radiateur LANCEY et centrale solaire, un écosystème vertueux

Les appartements du programme les Cinq Jardins, vont être équipés de radiateurs LANCEY avec stockage couplés à une installation solaire en toiture de 26,4 kWc de puissance. Objectif : proposer une solution en autoconsommation individuelle, alimentant les radiateurs électriques des logements locatifs sociaux et l’Eau Chaude Sanitaire. Elle permet de valoriser simplement l’énergie des panneaux solaires, tout en réduisant le besoin d’énergie du groupe. La pose proposée sur châssis permet de valoriser 100% de la surface des toitures. Les panneaux sont à l’appoint des acrotères et ne modifient pas la hauteur du bâtiment. Les châssis passent au-dessus des gaines et conduits.

Le reste des logements utilise l’abonnement individuel pour le chauffage. Le projet fait preuve de solidarité, tout en réduisant son impact environnemental par rapport à une configuration classique.

Quelques chiffres

Nombre radiateurs LANCEY : 211

Centrale photovoltaïque

Surface couverte : 336.7 m2

Modules installés : 88

Puissance : 26.4 kWc

Production annuelle : 32.2 MWh/an

Autoconsommation individuelle

Gain sur étiquette énergétique : 5,75 kWhEP / m² / an

