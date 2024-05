ENGIE Green lance un financement participatif pour la centrale solaire de Munchhouse en Alsace

ENGIE Green annonce l’ouverture d’une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire de Munchhouse située en Alsace. Avec un objectif de 841 000 euros, cette collecte est réservée exclusivement aux habitants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges et du Territoire de Belfort.

ENGIE Green a développé le projet de Munchhouse après avoir été choisi par la Collectivité Européenne d’Alsace pour répondre à l’appel d’offres du Ministère de la Transition Écologique intitulé : « Transition énergétique du territoire de Fessenheim », remporté en 2019. Le parc photovoltaïque de Munchhouse est installé sur l’ancienne piste d’un aérodrome militaire désaffecté, appartenant à la Collectivité Européenne d’Alsace. La construction du parc s’est déroulée entre août 2021 et novembre 2022 et la mise en service a eu lieu en décembre 2022. D’une puissance de 14,8 MWc, la centrale solaire photovoltaïque de Munchhouse est équipée de 32 346 panneaux solaires qui produisent près de 17 760 MWh d’énergie verte par an, soit la consommation électrique d’environ 8 000 personnes. Elle évite l’émission de 4 200 tonnes de CO 2 par an. Cette levée de fonds permet de devenir actionnaire de la centrale solaire de Munchhouse, située sur l’ancienne piste d’un aérodrome militaire désaffecté en Alsace. Cet investissement participatif via Lendosphere est l’opportunité de placer son épargne dans une centrale solaire en exploitation, dans le cadre d’une opération réservée exclusivement aux habitants du territoire et accessible en ligne, dès 100 € d’investissement.