Lancement du PIIEC pour le PV Ã  Bruxelles : les Ã‰tats membres de l’UE sollicitÃ©s pour rejoindre lâ€™initiative

Le 20 mai dernier, un projet important d’intérêt européen commun (IPCEI) pour le développement du photovoltaïque a été officiellement lancé par le European Solar Manufacturing Council (ESMC) en association avec les partenaires de l’European Solar Initiative, lors d’un événement à Bruxelles. L’objectif de l’IPCEI pour le PV est de mobiliser le soutien approprié des États membres de l’UE pour les technologies de fabrication solaire PV innovantes et révolutionnaires, et de faciliter leur réalisation pour la production commerciale.

L’événement PV-IPCEI a réuni des représentants de haut niveau de la Commission européenne, des États membres et de l’industrie de la fabrication du photovoltaïque pour présenter et discuter des progrès en cours, de l’environnement géopolitique et du marché actuel et pour prévoir les prochaines étapes pour démarrer le nécessaire PV- Politique PIIEC et actions réglementaires sans délai. L’urgence est là !

Un large soutien politique au Parlement européen pour ramener la fabrication de PV en Europe

L’événement a été ouvert par un discours de Kadri Simson, commissaire européen à l’énergie. Des représentants de haut niveau de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME et de la direction générale de la concurrence ont exprimé leur soutien, mais ont également souligné l’importance pour les États membres de prendre la tête de l’initiative. Cinq États membres – l’Autriche, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et l’Espagne – ont félicité et exprimé leur soutien total au cadre PV-IPCEI lancé. Une annonce très positive lors de l’événement a été que l’Espagne s’est déclarée prête à diriger et à coordonner le processus PV-IPCEI. En outre, Michael Bloss, membre du Parlement européen, a exprimé son soutien à la fabrication de PV en Europe en déclarant qu’”il existe un large soutien politique au Parlement européen pour ramener la fabrication de PV en Europe, y compris le soutien à des outils tels que l’IPCEI pour le PV, ce qui pourrait aider à concrétiser cette vision ». L’événement marque une étape importante dans le soutien des États membres de l’UE à une initiative PV-IPCEI, qui a déjà été lancée par l’industrie de la fabrication de PV en 2021. Il a été convenu que tous les États membres de l’UE seront informés et invités à rejoindre l’initiative au cours des prochaines semaines dans le but de lancer les engagements des États membres au cours de l’été.

Axé sur les technologies de rupture et l’innovation

Actuellement, le cadre PV-IPCEI est composé de 6 projets, mais des projets complémentaires et des consortiums de différentes parties tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication PV sont les bienvenus pour être formés par l’industrie de fabrication PV ou par les États membres de l’UE rejoignant potentiellement le cadre pendant les semaines à venir. L’événement de lancement du PV-IPCEI a été organisé juste après l’adoption par la Commission européenne de la stratégie européenne en matière d’énergie solaire le 18 mai. La Stratégie exprime clairement le soutien de la Commission européenne au PIIEC : « La Commission soutiendra les efforts des États membres pour mettre en commun leurs ressources publiques via un potentiel Projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) axé sur les technologies de rupture et l’innovation le long de la chaîne de valeur solaire. ” ESMC salue le soutien au PV-IPCEI exprimé par la Commission européenne et les États membres et va maintenant préparer les prochaines étapes pour lancer les appels à manifestation d’intérêt dans les États membres. ESMC soutient également les autres initiatives présentées dans la stratégie de l’UE en matière d’énergie solaire, y compris la création de l’Alliance de l’industrie solaire photovoltaïque de l’UE, qui cartographiera la disponibilité du soutien financier, attirera les investissements privés et facilitera le dialogue et la mise en relation entre les producteurs et les acheteurs. Parallèlement à la mise en œuvre de ces actions, le cadre PV-IPCEI vise à assurer la compétitivité à long terme de l’industrie européenne de fabrication de PV en mobilisant le soutien des États membres de l’UE pour les technologies PV innovantes et révolutionnaires.