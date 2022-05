Lancement du magazine Destination Climat : une revue pour valoriser les acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique

Aujourd’hui tout se bouscule. Les prix de l’énergie s’affolent. Le dernier rapport du GIEC nous alarme. Une tension sur le gaz et le pétrole s’affiche avec des cours incontrôlables. Le spectre du charbon réapparaît. Pourtant, dans ce climat quelque peu morose sur l’état de notre planète, des gens s’activent, des sociétés innovent et des start-ups se créent sur des concepts ou des produits vertueux. Si les décideurs peinent à intégrer pleinement le changement climatique dans leur choix politique, des solutions existent pourtant. Elles sont là, sous nos yeux, et méritent de se développer plus rapidement car la transition énergétique doit s’accélérer pour limiter la hausse des températures.

Destination Climat est un nouveau magazine, à parution trimestrielle disponible en kiosque et sur internet, orienté grand public proposant une information objective, pédagogique et pratique sur les thèmes de la transition énergétique, des éco-énergies et de la mobilité durable. Destination Climat s’articule autour de nombreuses rubriques : dossier principal, interview, reportage, portrait, innovation, conseils et astuces, juridique, essais automobile, etc., pleinement en phase avec l’actualité.

Destination Climat apporte des réponses claires et détaillées à toutes les questions que se posent les lecteurs sur la situation actuelle, notamment sur le choix de leur mobilité ou l’adaptation de leur logement aux nouvelles conditions énergétiques. Il éclaire sur les évolutions liées à la mise en œuvre de la transition énergétique à travers toutes ses composantes : les énergies renouvelables (solaires photovoltaïque et thermique, éolien, énergies marines, hydroélectricité, biomasse, hydrogène, etc.), l’efficacité énergétique, les smarts solutions, le bâtiment durable, la smart city, le stockage de l’énergie, la mobilité durable, l’industrie 4.0, le recyclage et l’économie circulaire, les impacts climatiques.

Destination Climat a pour but de mettre en lumière les expériences, de promouvoir les solutions, de valoriser les informations permettant de limiter concrètement les émissions de CO2, qui sont au coeur des enjeux de la lutte contre le changement climatique. Destination Climat est publié par une société indépendante, constituée de professionnels de la presse environnementale et d’économistes de l’énergie, pionniers de la presse environnementale, issus de ces secteurs depuis plus de 20 ans.

Encadré

Où trouver destination climat ?

Destination Climat est diffusé sur plus de 6 000 points de vente en France en Belgique et en Suisse. N’hésitez pas à le réclamer à votre vendeur de journaux.

Le prix : 7,90 euros – 68 pages dos carré collé – parution trimestrielle

Si vous ne trouvez pas Destination Climat en rayon, votre kiosquier peut vous le commander à votre demande, Un stock est disponible à cet effet.