Lancement des arbres rÃ©volutionnaires SolarBotanicâ„¢

Les arbres SolarBotanic sont le fruit de l’imagination d’un dirigeant d’entreprise chevronné, Harry Corrigan, qui souhaitait trouver des solutions aux problèmes de carbone auxquels le monde est confronté. Harry Corrigan a pris le concept initial à travers diverses itérations. Il a conçu le concept en collaborant avec un programme de soutien à l’innovation et aux entreprises de l’Université Brunel de Londres appelé «Co-Innovate» et a financé divers établissements d’enseignement afin de donner aux brillants diplômés en ingénierie la possibilité de développer quelque chose véritablement révolutionnaire sur le plan technologique et esthétique, qui contribuera de manière significative à la décarbonation.

Le 6 septembre dernier, SolarBotanic Trees annonce l’arrivée de son «arbre solaire» révolutionnaire conçu pour offrir une énergie esthétique et durable, parfaitement adaptée aux environnements commerciaux à grande échelle tels que les sites de bureaux et les stades sportifs. L’arbre SolarBotanic™ est unique sur le marché. Il est le résultat de cinq années de recherche et de conception en matière de planification. Il est doté d’une nouvelle nanotechnologie 3D en forme de feuille photovoltaïque (“PV”) efficace pour exploiter l’énergie solaire, pour la charge et le stockage de l’énergie. Il a été développé en collaboration avec le Manufacturing Technology Centre (MTC) à Coventry et le groupe de conception et de prototypage de l’AMRC qui ont effectué les essais du prototype.

Cet arbre SolarBotanic de première génération engendrera à terme une famille de produits, principalement destinés au marché de la recharge rapide des véhicules électriques pour les maisons, les entreprises et les parkings commerciaux, où l’énergie solaire peut être captée et stockée pour les points de recharge. Il comprendra également un système sophistiqué de stockage d’énergie et de gestion de l’énergie (PMS) piloté par l’IA, où les arbres peuvent être reliés et faire partie d’un réseau local, ou alimenter le réseau principal, essentiel pour optimiser un avenir de plus en plus électrifié.

Les premiers SolarBotanic Trees seront disponibles début 2023.