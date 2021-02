Lancement de la construction de la premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante en France pour EDF Renouvelables

EDF Renouvelables vient de lancer la construction de sa première centrale photovoltaïque flottante, qui va être construite sur une retenue d’eau de la commune de Lazer (Hautes-Alpes). De quoi valoriser encore davantage en renouvelables, les retenues d’eau des barrages hydroélectriques !

Située sur la retenue d’eau de l’usine hydroélectrique de Lazer, la centrale solaire flottante s’étendra sur une surface de 24,5 hectares, couvrant environ les deux tiers de la surface de la retenue d’eau, pour une capacité de production de 20 MW. A sa mise en service prévue au printemps 2022, elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants, s’ajoutant ainsi à la production de l’usine hydroélectrique qui est sensiblement la même.

13 mois de travaux

La construction de Lazer a débuté en ce début de mois de février avec la réalisation des études géotechniques permettant de sonder le fonds de la retenue. La mise en place des ancrages nécessaires à l’installation des panneaux flottants sera réalisée au printemps 2021 et sera suivie de l’installation des flotteurs et des panneaux photovoltaïques. D’une durée de 13 mois, les travaux mobiliseront environ 40 personnes sur le site. Initié en 2017, le projet de Lazer a fait l’objet d’un dialogue avec le territoire. De nombreuses études techniques et environnementales ont été réalisées afin d’assurer la préservation de

la biodiversité du site et la continuité de la production d’électricité de la centrale hydroélectrique de Lazer.

Conjuguer deux énergies renouvelables

Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables, déclare : « Nous sommes fiers de démarrer la construction de la première centrale solaire flottante d’EDF Renouvelables, sur la retenue d’eau de Lazer. Grâce à cette technologie innovante, la même retenue d’eau produira de l’hydroélectricité et de l’électricité solaire : conjuguer ces deux énergies renouvelables constitue un atout supplémentaire pour contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement. La centrale solaire flottante Lazer participe également au succès du Plan solaire d’EDF. »

Ce projet contribue en effet à l’atteinte des objectifs de développement d’énergie photovoltaïque fixés par le gouvernement français. Il s’inscrit également dans le Plan solaire du groupe EDF qui vise à devenir l’un des leaders du secteur en France, avec 30% de parts de marché d’ici 2035.