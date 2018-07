L'Alliance HQE-GBC lance son appel Ã  candidatures pour la World Green Building Week

L’Alliance HQE-GBC, membre français du World Green Building

Council, a lancé son appel à candidatures pour participer à l’édition 2018 de la World Green Building Week, une semaine d’actions dédiées à la promotion de la construction durable. Ce rendez-vous international aura lieu du 24 septembre au 30 septembre prochain. Deux thématiques sont mises à l’honneur cette année : les ODD, Objectifs de Développement Durable de l’ONU, et l’Habitat « Home ». Les professionnels ont jusqu’au 1 er septembre pour proposer leur événement. L’Alliance HQE-GBC invite les acteurs engagés pour un cadre de vie durable, professionnels du bâtiment, de l’immobilier, institutionnels à proposer leur événement pour la World Green Building Week : conférence, forum, formation, visite de site, exposition et contribuer ainsi à sensibiliser aux objectifs de développement durable et à promouvoir l’habitat écologique.

Le bâtiment représente environ 40% de la consommation mondiale d’énergie, soit plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Face à ce constat, le réseau World Green Building Council œuvre pour transformer notre cadre de vie et valoriser la construction écologique. Chaque année, la Word Green Building Week met à l’honneur dans le monde entier le bâtiment, l’immobilier et l’aménagement durables à travers une semaine riche en événements visant à promouvoir les expertises et les initiatives de chaque pays membre du réseau WGBC.

Pour prendre part à cet événement, coordonné en France par l’Alliance HQE-GBC, les professionnels – maîtres d’ouvrage, promoteurs, industriels, gestionnaires, investisseurs, syndicats, fédérations professionnelles, collectivités – sont appelés à inscrire leur événement. Les participants à la World Green Building Week bénéficieront d’une communication dédiée pour promouvoir leur événement. Le dispositif (site internet, presse et réseaux sociaux) leur permettra de générer un relai de visibilité en France et à l’international.

