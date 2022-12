L’Alliance de l’industrie solaire photovoltaÃ¯que de l’UE fixe un objectif de 30 GW de capacitÃ© de production PV d’ici 2025

La Commission européenne et les leaders de l’industrie photovoltaïque européenne s’engagent à travailler ensemble pour accélérer et réduire les risques liés aux investissements dans la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque. EIT InnoEnergy dirigera la mise en œuvre du plan d’action stratégique récemment lancé par le groupe. Analyse !

EIT InnoEnergy, moteur de l’innovation pour l’énergie durable en Europe, soutenu par l’European Institute of Innovation & Technology (EIT), organe de l’Union européenne, a été désigné par la Commission européenne comme le secrétariat de l’alliance de l’industrie solaire photovoltaïque (PV) de l’UE. L’EIT InnoEnergy est rejoint par SolarPower Europe et le Conseil européen de la fabrication solaire au sein du comité directeur de l’alliance.

Création de plus de 400 000 nouveaux emplois

Afin de réaliser les objectifs de la stratégie solaire de l’UE, EIT InnoEnergy dirigera l’Alliance dans ses ambitions de redévelopper, d’éliminer les risques et d’accélérer l’industrie photovoltaïque en Europe dans tous les segments de la chaîne de valeur afin de créer sa position concurrentielle dans le contexte d’une demande en plein essor pour le solaire photovoltaïque en Europe et dans le monde.

Les objectifs fixés par l’Alliance, en collaboration avec la Commission européenne, consistent à développer une industrie capable de fournir une capacité annuelle de 30 GW d’ici 2025, ce qui ajoutera 60 milliards d’euros de nouveau PIB chaque année en Europe et créera plus de 400 000 nouveaux emplois (directs et indirects).

Pour réaliser ces ambitions, l’Alliance suivra un plan d’action stratégique en sept points couvrant les conditions essentielles aux investissements dans les capacités de fabrication de produits photovoltaïques en Europe :

Identifier les goulets d’étranglement de la mise à l’échelle de la fabrication et fournir des recommandations ;

Faciliter l’accès au financement, notamment en établissant des voies de commercialisation pour la fabrication de produits solaires photovoltaïques ;

Fournir un cadre pour les actions de coopération pour le développement et l’adoption ;

Etablir des partenariats internationaux pour favoriser la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale ;

Soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine du solaire photovoltaïque ;

Promouvoir les mesures de circularité et de durabilité ;

Mise à niveau et développement des compétences par le biais de partenariats et de programmes de formation.

Conformément à la déclaration commune de lancement signée aujourd’hui, les premières actions prioritaires seront les suivantes :

a) Mobiliser des financements publics et privés pour des projets européens de fabrication de systèmes photovoltaïques solaires afin d’augmenter les capacités, en utilisant au mieux tous les instruments de financement européens existants et nouveaux, notamment : la fenêtre de fabrication de technologies propres du Fonds d’innovation dans l’appel à grande échelle actuel, le chapitre REPowerEU dans les plans nationaux de relance et de résilience, la contribution de la BEI à l’expansion de la capacité de fabrication de technologies énergétiques propres de l’UE dans le contexte de REPowerEU.

b) Garantir des conditions de concurrence équitables et durables et stimuler la demande de produits et de systèmes photovoltaïques compétitifs, efficaces et durables.

c) Travailler à la mise en œuvre rapide des exigences d’écoconception pour les systèmes et produits PV et aux actions de marchés publics.

d) Anticiper les besoins en compétences de cette nouvelle industrie avec le lancement de l’Académie de l’Alliance européenne de l’industrie solaire photovoltaïque.

En tant que fer de lance du déploiement des plans, EIT InnoEnergy s’appuiera sur ses impressionnants résultats en matière de direction de l’Alliance européenne des batteries (EBA). Ayant assuré le volet industriel de l’EBA depuis son lancement en 2017, EIT InnoEnergy a élaboré un plan directeur pour le développement de la chaîne de valeur industrielle, en rassemblant les personnes et les ressources nécessaires à l’accélération et à la mise à l’échelle.

« Parvenir à un développement rapide des projets de fabrication »

Diego Pavia, PDG d’EIT InnoEnergy, a déclaré : “Nous sommes honorés d’avoir été désignés pour diriger les travaux de l’Alliance européenne de l’industrie photovoltaïque. Comme nous l’avons fait pour les batteries grâce à notre travail au sein de l’Alliance européenne des batteries, nous allons maintenant le faire pour le solaire photovoltaïque, en nous appuyant sur notre solide schéma de chaîne de valeur industrielle et sur notre réseau de parties prenantes pour parvenir à un développement rapide des projets de fabrication tout au long de la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque, au bénéfice des citoyens de l’UE.”

« Les pays tiers apportent un soutien massif afin de développer leurs industries de technologies propres et d’attirer les nôtres. L’UE doit améliorer ses performances en termes d’investissement et d’environnement réglementaire pour que notre industrie des technologies propres puisse prospérer, créer des emplois en Europe et être compétitive au niveau mondial. La nouvelle Alliance industrielle européenne pour l’énergie solaire photovoltaïque est une initiative clé pour réduire les dépendances et augmenter la capacité de fabrication de l’UE en matière de technologies solaires photovoltaïques pour atteindre 30 gigawatts par an d’ici 2025 sur l’ensemble de la chaîne de valeur. » a conclu Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.

En tant que secrétariat de l’Alliance, EIT InnoEnergy facilitera la coopération commerciale et industrielle tout au long de la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque, dirigera la mise en œuvre du plan d’action industriel stratégique, gérera les adhésions, recueillera et diffusera des informations sur le marché, gérera les communications et dirigera la “plate-forme des entreprises et des investissements” de l’Alliance. SolarPower Europe et le Conseil européen de la fabrication solaire rejoindront EIT InnoEnergy au sein du comité directeur de l’Alliance, en reconnaissance de leur rôle d’acteurs clés du secteur. Ensemble, le comité directeur supervisera la réalisation des travaux de l’Alliance et le Forum solaire photovoltaïque européen, un grand événement public annuel qui facilitera les discussions politiques de haut niveau.