L'ADI et l'IFPEB deviennent partenaires

La statistique est connue. Le bâtiment pèse environ pour environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. L’accord de partenariat signé entre Gilles Allard, président de l’ADI (Association des Directeurs Immobiliers) et Laurent Morel, président de l’IFPEB (Institut Français pour la Performance du Bâtiment), semble donc couler de source alors que les enjeux climatiques deviennent de plus en pus prégnants. Cet accord signé le 5 juillet dernier vise à accélérer les collaborations entre les deux organisations. « L’ADN très opérationnel de nos deux structures nous ont fait cheminer ensemble sur un certain nombre de dossiers, c’était le moment d’officialiser nos collaborations et leur donner un cadre » s’est félicité Gilles Allard. « Notre institut a une capacité d’études techniques et de formulation de solutions très complémentaires aux excellentes productions de l’ADI » a souligné Laurent Morel. « La mutation accélérée des métiers, nos objectifs en termes de diminution des impacts environnementaux, mais aussi nos impératifs de résilience face au changement climatique, nécessitent de renforcer et d’élargir nos champs de compétences par ce type de partenariat pour mieux servir nos membres. » Ce partenariat consiste au partage de travaux opérationnels liés à la performance des bâtiments et des espaces de travail, à des veilles conjointes, mais aussi au portage de solutions vers les pouvoirs publics dans les cadres réglementaires.

Plus d’infos…