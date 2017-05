Lacaze Energies, le solaire thermique en leasing qui fait gagner de l'argent aux industriels et aux hÃ´teliers

Depuis plusieurs années, la société Lacaze Energies s’est lancée dans le solaire thermique à destination des activités industrielles et tertiaire, le nerf de la guerre pour cette énergie en difficulté dans l’habitat. Combiné à l’énergie fatale et co-financée par le fonds chaleur, le solaire thermique version Lacaze peut être vendu en leasing et génère des économies instantanément. Explications !

« Pour un industriel ou un hôtelier qui s’équipent par notre biais d’une installation solaire, son temps retour peut être égal et même inférieur à zéro » explique, non sans malice, Gérard Servier, directeur commercial et marketing de Lacaze Energies. Concrètement, cela veut dire que l’installation solaire fait gagner de l’argent à celui qui l’accepte sur sa toiture sans rien financer. Et autant dire que la formule fonctionne. En fait, Lacaze Energies vend au client sur un modèle de type « leasing » en partenariat avec des banques, les solutions d’économies d’énergies incluant la brique solaire thermique. Le système lui permet de faire au total au moins 50% d’économies d’énergie par rapport à la situation avant projet. Le coût annuel du leasing pour l’industriel est alors inférieur aux économies générées annuellement. CQFD ! Au bout de 5 ans, l’industriel devient propriétaire de l’installation.

Cohabitation entre chaleur fatale et solaire thermique

Quelle est la recette pour parvenir à un tel résultat ? Dans un premier temps, les équipes techniques de Lacaze Energies axent le projet d’économies d’énergie sur la récupération de la chaleur fatale issue des groupes froids, des générateurs de vapeur, des compresseurs ou encore des eaux usées. Le fatal peut représenter jusqu’à 30 à 40% de l’énergie. Il est en tous les cas pertinent dès le taux de 25%. Sur ce dispositif, les ingénieurs de Lacaze Energies viennent ensuite greffer une installation solaire. « Depuis le premier janvier 2017, il est possible de faire cohabiter énergie fatale et énergie solaire avec le mécanisme incitatif du Fonds chaleur. Ce Fonds chaleur piloté par l’ADEMpermet ainsi de financer de 50 à 60% de l’ensemble de l’opération » analyse Gérard Servier. Cette disposition ouvre désormais la possibilité de diviser par trois les surfaces de capteurs thermiques nécessaires pour un même nombre de TEP économisées (TEP = Tonnes équvalent pétrole, l’unité de de mesure d’énergie du Fonds Chaleur). « Sur un projet, on peut passer de 1000 m² à un peu plus de 300 m². Pour une meilleure rentabilité économique encore, nous sommes en capacité de travailler avec des capteurs de grande surface. Sur la base de ce concept, nous limitons la part solaire à 20% de l’énergie économisée. A la clé, nous évitons les risques de surchauffe en période estivale même si nous dotons nos systèmes d’aérotherme pour évacuer la chaleur en été si nécessaire » poursuit Mingliang Zhou, directeur technique et R&D. Les cibles identifiées par Lacaze Energie : les industries agro-alimentaires et l’hôtellerie entre autres. Aujourd’hui, les installations se font au rythme d’une centaine par an.

Des ballons sur mesure jusqu’à 110 m

Outre ces systèmes solaires thermiques performants et économiquement rentables, Lacaze Energies est aussi, historiquement, un fabricant reconnu de ballons, élément essentiel dans le montage des projets solaires. L’usine Lacaze de Leyme dans le Lot est le point de fabrication des ballons du groupe. 2000 ballons sortent de l’usine chaque année, de la fabrication de ballons standards acier ou inox (100-3000 litres) représentant 50% du CA à celle de ballons sur mesures (au-delà de 3000 litres et jusque 110 m). L’usine est certifiée ISO9001. Le revêtement intérieur des ballons sanitaires est de type peinture cuite (époxy) avec finition à la main. Le calorifugeage est réalisé soit en mousse PU (projetée) soit en laine de verre ou de roche. La société Lacaze Investit environ 200 000 € par an dans l’outil de production pour un CA de l’ordre de 10 M€. Chaque demande de ballon non standard fait l’objet d’un dessin du BE interne. « La réputation de l’usine doit beaucoup au savoir-faire des Compagnons Soudeurs, notamment pour réaliser sans défauts les ballons sur mesure. L’usine emploie une quarantaine personnes sur le site pour la production et possède trois camions de livraison pout toute la France (95% des ventes avec livraison). Des ballons sur mesure aux systèmes solaires en leasing, Lacaze Energies révolutionne l’approche du solaire thermique dans l’industrie et le tertiaire avec bientôt l’expertise de Tecsol en matière de monitoring au sein d’une synergie

gagnant gagnant.

Encadré

Lacaze Energies en quelques mots

Avec le rachat de la société Lacaze Energies en 2008, le Groupe Cahors a décidé la création d’une entité solaire thermique via l’absorption de Tecnisun (start- up de fabrication de tubes sous vide). Si Tecnisun n’a pas perduré, Lacaze Energies a développé au sein du groupe des solutions solaires thermiques dès 2010. Lacaze Energies dispose d’une vingtaine d’ingénieurs dédiés au développement et à la conception des solutions hydrauliques d’économies d’énergies incluant de la récupération de chaleur (fumées et eau grise) et le solaire thermique. Lacaze Energies a réalisé plusieurs dizaines de projets solaires thermiques, surtout dans l’industrie et l’hôtellerie. Côté absorbeurs, Lacaze Energies fait appel à des fabricants renommés de capteurs plans ou de tubes sous vide en circulation directe. Les schémas de principe systématisent les récupérations de chaleur en amont de la production solaire et favorisent des dimensionnements solaires très modérés. Lacaze Energies s’intéresse aussi à l’innovation avec des moyens de production différents de chaleur, et pourquoi pas du solaire à concentration.

